L'attaquant marocain Yassir Zabiri a inscrit son nom très tôt dans l'histoire du Racing Santander, après avoir profité de sa première titularisation pour mener son équipe à sa première victoire depuis son retour en Liga, en signant un triplé retentissant dans les filets d'Elche en seulement 21 minutes, l'un des débuts individuels les plus marquants de la saison.

Zabiri a été sans conteste l'homme du match, après avoir bombardé la cage d'Elche de trois buts entre la 15e et la 36e minute, transformant le stade d'El Sardinero en une véritable fête et offrant à son équipe un formidable élan en ouverture de son parcours dans la compétition.

Le premier but est intervenu à la 15e minute, lorsque l'attaquant marocain a profité d'une grossière erreur du gardien Dituro pour se jeter sur le ballon et donner l'avantage au Racing, avant de revenir six minutes plus tard seulement pour exploiter une nouvelle confusion dans la défense d'Elche et décocher une magnifique frappe que le gardien argentin n'a pu détourner.

Zabiri ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a complété son triplé à la 36e minute d'une frappe directe, déclenchant les célébrations dans les tribunes du Racing et se plaçant au premier plan lors de sa toute première apparition dans le onze de départ du club espagnol.

Zabiri a rejoint le Racing sous forme de prêt en provenance du Stade Rennais, après n'avoir disputé que six matchs lors de la seconde moitié de la saison dernière, mais il n'a eu besoin que d'un seul match comme titulaire pour livrer une démonstration retentissante de ses qualités offensives.

L'attaquant marocain possède un palmarès remarquable au niveau des sélections de jeunes, après avoir été l'un des héros du sacre du Maroc à la Coupe du monde des moins de 20 ans, jouant un rôle décisif en finale en inscrivant deux buts qui ont mené la sélection de son pays à la conquête du titre.

Avec son triplé face à Elche, Zabiri est rapidement entré dans la course au titre de meilleur buteur, partageant avec Kylian Mbappé, Raphinha et Fermín la tête du classement, devenant l'un des premiers joueurs à inscrire un triplé cette saison.

Fait notable, le triplé de Zabiri est survenu en seulement 21 minutes, ce qui ouvre la porte à la possibilité d'accroître son total au cours du match et fait de l'attaquant marocain l'un des noms les plus en vue de la première journée de Liga.

Zabiri est devenu le quatrième joueur marocain du XXIe siècle à inscrire un triplé en Liga, après ses compatriotes Youssef En-Nesyri, Youssef El-Arabi et Mounir El Hamdaoui, ajoutant son nom à une prestigieuse liste marocaine dans l'histoire de la compétition.

Les chiffres de l'attaquant marocain ne s'arrêtent pas là, puisqu'il est devenu le deuxième joueur africain le plus rapide du siècle à inscrire un « hat-trick » en Liga, après avoir marqué ses trois buts en 21 minutes, derrière le Camerounais Samuel Eto'o, qui avait signé son triplé face à Almería en 2008 en 19 minutes.

Zabiri a également inscrit son nom dans l'histoire du Racing Santander, en devenant le premier joueur du club à réaliser un triplé au stade d'El Sardinero en Liga depuis Javi Guerrero, qui avait accompli le même exploit face à Murcie en 2004.