Séisme majeur : Flick écarte Hamza Abdelkrim après ses performances exceptionnelles

L'entraîneur allemand Hansi Flick, le directeur technique du Barça, a écarté le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim du match d'entraînement interne organisé par le club catalan à l'issue de son stage au centre anglais de St George's Park, ce lundi, une décision surprise qui soulève des interrogations sur l'avenir du jeune buteur avec l'équipe.

Le quotidien espagnol Mundo Deportivo a indiqué que Flick avait organisé un match d'entraînement interne en trois périodes de vingt minutes chacune, après l'annulation du match amical prévu contre Preston North End, qui ne disposait pas d'un nombre suffisant de joueurs pour affronter le club catalan. Il a fait appel à un arbitre professionnel pour diriger la rencontre, afin de donner un caractère officiel à cet affrontement expérimental.

Hamza Abdelkarim hors des plans

Dans une décision remarquée et surprenante, l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim n'a pas participé au match d'entraînement, malgré sa performance éclatante lors du précédent match amical, où il avait inscrit deux buts remarquables.

Flick n'a pas dévoilé les raisons de la mise à l'écart de Hamza du match d'entraînement, ce qui a suscité de nombreuses interrogations.

Le latéral espagnol Alejandro Baldé n'a pas non plus pris part au match d'entraînement, sans que le staff technique n'en précise les raisons.

Flick divise l'équipe et teste ses alternatives offensives

Flick a réparti ses joueurs en deux équipes équilibrées. La première était composée du gardien polonais Szczesny, de Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents, Casadó, Marc Bernal, Oriol Guerín, Ademi, Ibrahima Toncara et Àlex González.

Le camp adverse, quant à lui, réunissait le gardien Iker Rodríguez, Héctor Fort, Araújo, Cortés, Bisquert, Fariñas, Gil Fernández, Fermín, Roony, Toni Fernández et Raphinha.

Sur le banc attendaient Aron Yaakobishvili, Tommy Marqués, Óscar Gistau, Shane Kluivert, Ibrahim Diarra et Jessé Bisiou, qui a fait sa toute première apparition avec l'équipe première du Barça lors de ce match d'entraînement.

Fermín ouvre le score et Flick teste le poste de pointe

Dès le début du match d'entraînement, Fermín a ouvert le score en faveur de son équipe sur l'une des premières attaques, mais Xavi Espart a rapidement égalisé pour l'équipe adverse quelques instants plus tard.

Parmi les faits marquants de cette rencontre expérimentale figure l'essai de Flick au poste de pointe en l'absence de Hamza Abdelkarim, puisqu'il a choisi Toni Fernández, qui n'avait pas participé au précédent match amical face à Birmingham, ainsi qu'Ibrahima Toncara pour occuper ce poste avancé, dans une tentative de l'entraîneur allemand de trouver des alternatives offensives efficaces.

De Jong présent dans les tribunes malgré sa blessure

La star néerlandaise Frenkie de Jong, absente en raison d'une blessure à son genou droit et qui attend d'autres examens médicaux pour déterminer si elle poursuivra un traitement conservateur ou aura besoin d'une intervention chirurgicale, était présente dans les tribunes pour suivre ses coéquipiers.

Le directeur sportif Deco, le directeur exécutif Bojan Krkic et le directeur du football Alejandro Echevarría ont également assisté au match d'entraînement, afin de suivre de près la performance des joueurs avant le début de la saison officielle.

Retour à Barcelone sur fond d'interrogations sur l'avenir de Hamza

Après ce match amical non officiel, le Barça s'est reposé quelques heures dans le parc de St George's Park avant de se rendre à l'aéroport pour rentrer à Barcelone, l'équipe étant censée arriver en début d'après-midi ce lundi.

La question la plus importante reste en suspens : quelles sont les raisons de la mise à l'écart de Hamza Abdelkarim du match d'entraînement malgré sa performance éclatante ? Et cela annonce-t-il de nouveaux développements dans son avenir avec le club catalan ?