Les supporters de River Plate ont laissé éclater leur colère au stade Monumental, après la défaite face à Rosario Central sur le score d'un but à zéro, dans le cadre de la troisième journée du Clausura 2026, dans une scène qui a révélé la profondeur de la crise que traverse ce club historique.

Sifflets et chants réclamant le départ de tous

Dès les premiers instants de la rencontre, la tension était palpable dans les tribunes du Monumental, et lorsque le speaker a annoncé les noms des joueurs, plusieurs d'entre eux ont été accueillis par de puissants sifflets. L'entraîneur Eduardo Coudet n'a pas échappé à la colère des supporters, même si les critiques dirigées contre lui étaient relativement moins virulentes.

L'unique but de la rencontre est venu d'un tir contre son camp, après que Nicolás Otamendi a marqué dans ses propres filets, mettant le feu aux poudres dans les tribunes. Les supporters ont scandé leur célèbre chant : « Bouge, River, bouge… », avant de se transformer en sifflets retentissants à la fin de la première mi-temps, en signe de mécontentement face à la prestation.

Malgré les occasions qui se sont présentées à River pour égaliser, une dangereuse contre-attaque menée par Giovanni Cantizano a bien failli doubler la mise en faveur de Rosario Central, et ce fut l'étincelle qui a fait exploser les tribunes.

Les chants se sont amplifiés de toutes parts dans le stade pour englober les joueurs et la direction, avant d'atteindre leur paroxysme avec un appel unanime : « Ils doivent tous partir ». Au coup de sifflet final, les sifflets étaient d'une intensité sans précédent.

Le retour de Ramón Díaz au premier plan

Dans les couloirs et les halls du stade, un groupe de supporters a scandé un chant remarquable : « Chantons tous pour le retour de Ramón… », en référence à l'entraîneur historique Ramón Díaz, actuellement sans club depuis son départ de l'Internacional au Brésil l'an dernier.

Díaz possède un palmarès bien rempli avec River Plate, où il a dirigé l'équipe lors de trois mandats : 1995-1999, 2001-2002, puis 2012-2014. Au cours de sa carrière d'entraîneur avec le club, il a remporté sept titres nationaux et deux titres continentaux, dont la Copa Libertadores en 1996.

Cinq défaites consécutives : la pire série de l'histoire du club

Avec cette défaite, River Plate encaisse son cinquième revers consécutif dans les compétitions de la Fédération argentine de football, la pire série de son histoire durant l'ère professionnelle. Cette série a débuté après la défaite en finale de l'Apertura face à Belgrano, en passant par la chute lors du Superclásico contre le rival Boca Juniors.

Le mécontentement des supporters des « Millonarios » remonte à la fin de l'année dernière, lorsque l'équipe n'a pas réussi à répondre à leurs attentes malgré le maintien de Marcelo Gallardo à l'époque. Le début de l'année 2026 a été marqué par le limogeage de l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club, remplacé par Eduardo Coudet, mais les résultats ont continué de décliner malgré la qualification de l'équipe en finale de l'Apertura.

La direction de River Plate sur le banc des accusés

La colère des supporters ne s'est pas limitée au staff technique et aux joueurs, mais s'est étendue au conseil d'administration actuel, entré en fonction en novembre dernier. Les supporters ont rendu la direction responsable du recul du niveau de l'équipe, critiquant « le prix exorbitant payé pour des transferts qui n'ont pas apporté la plus-value escomptée », ainsi que ce qu'ils ont qualifié de « mauvais traitement des indésirables du conteneur ».

C'est la première fois que la nouvelle direction fait l'objet d'une telle avalanche de critiques et de chants hostiles depuis son arrivée au club, ce qui laisse présager une crise administrative et technique susceptible d'ébranler la stabilité de l'un des clubs les plus prestigieux du continent latino-américain.