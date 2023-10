Secousse en Belgique ! Thibaut Courtois dénigré par un coéquipier

C’est une affaire qui risque de diviser les joueurs de la sélection Belge. Un cadre de la sélection n’est plus le bienvenu.

Cadre de l’effectif des Diables Rouges, Thibaut Courtois n’est plus le bienvenu en sélection belge.

Division au sein de la sélection

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, se retrouve au cœur d'une controverse après avoir été écarté de l'équipe nationale belge. Cette décision a été prise après une série d'événements qui ont suscité des questions sur son engagement envers l'équipe nationale et son comportement lors de la polémique autour du capitanat.

Courtois contesté

Hors des pelouses, jusqu’en mars 2024 en raison d'une blessure au ligament, Thibaut Courtois doit faire face à une nouvelle polémique en sélection. Sa présence en sélection belge est plus que jamais contestée. Le défenseur belge Timothy Castagne a pris pour cible le gardien madrilène dans une sortie médiatique ce mardi.

L'article continue ci-dessous

La controverse a éclaté lorsque Courtois a quitté le rassemblement de l'équipe nationale belge en juin dernier après avoir appris qu'il ne serait pas le capitaine de la sélection lors du deuxième match du rassemblement. Un comportement dénoncé de vive voix par Castagne. « De mon point de vue, si Thibaut (Courtois) avait eu envie, il pouvait rester mais c'est son choix. (…) Il a joué avec la presse et on n'avait pas besoin de ça. Ce serait bizarre que Thibaut revienne comme si de rien n'était. Après, ce sera un problème à régler entre Thibaut et le coach. (…) Il faut se poser la question : est-ce qu'on veut sacrifier le groupe des Diables Rouges pour un joueur ?” s'est interrogé Timothy Castagne.

Des propos qui traduisent un malaise profond entre l’ancien gardien de Chelsea (102 sélections) et ses coéquipiers après l’incident de juin dernier.

Koel Casteels gère l’intérim

En l'absence de Courtois, c'est Koel Casteels, âgé de 31 ans, qui prend les rênes dans les buts de l'équipe nationale belge. Cette situation représente un défi pour le sélectionneur national, Roberto Martinez, qui doit prendre une décision difficile quant à l'avenir de Courtois en équipe nationale.