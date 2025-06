Seattle Sounders - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Seattle Sounders FC vs Paris Saint-Germain

Le PSG sera aux prises avec Seattle Sounders lundi lors de la 3e journée du Mondial des clubs. Les dernières infos ici.

La Coupe du monde des clubs 2025 est déjà dans sa dernière ligne droite avec les rencontres de la troisième journée. Des matchs de la dernière journée de la phase de poules qui vont sceller le sort de plusieurs équipes. C’est en tout cas le cas du duel entre le Paris Saint-Germain et Seattle Sounders, ce lundi.

Seattle, la désillusion d’un représentant isolé de la MLS

Pour les Seattle Sounders, cette participation à la Coupe du Monde des Clubs représentait bien plus qu’un simple tournoi : c’était l’opportunité rare de porter haut les couleurs de la Major League Soccer sur la scène internationale. Dans une compétition encore peu exposée en Europe pour les clubs nord-américains, l’enjeu était immense. Mais l’équipe de la côte Ouest a rapidement perdu pied dans le groupe, en s’inclinant d’entrée contre Botafogo (2-1), un adversaire pourtant considéré comme abordable.

Les signaux d’alarme n’étaient pas absents. En MLS, les Sounders restaient déjà sur deux revers consécutifs en saison régulière : une défaite à domicile face au Minnesota United (2-3) et un naufrage défensif contre les Whitecaps à Vancouver (3-0). Le coup d’arrêt s’est confirmé face à l’Atlético de Madrid, où Seattle a logiquement plié (1-3) dans la nuit de jeudi à vendredi. Une défaite synonyme d’élimination prématurée.

AFP

Le PSG, une machine à relancer

Du côté du Paris Saint-Germain, la dynamique est tout autre. Couronné d’une saison historique – remportant la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et enfin la très convoitée Ligue des Champions – le club de la capitale n’a rien perdu de son appétit. Le sacre européen face à l’Inter Milan (5-0) fin mai aurait pu entraîner une baisse de régime. Il n’en a rien été.

Bien au contraire, les hommes de Luis Enrique ont attaqué cette Coupe du Monde des Clubs avec sérieux et autorité. Lors de leur premier match de groupe, ils ont surclassé l’Atlético de Madrid (4-0), dans une démonstration de force parfaitement maîtrisée. Mais les hommes de Luis Enrique ont finalement levé le pied face à Botafogo dans la nuit de jeudi à vendredi (0-1). Une défaite qui met le PSG dans une posture délicate avant la rencontre contre Seattle Sounders, ce lundi.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Seattle Sounders FC - Paris Saint-Germain ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le Seattle Sounders FC et le Paris Saint-Germain sera disponible à regarder et à diffuser en direct en ligne via DAZN, qui diffuse tous les 63 matchs de la CWC gratuitement dans le monde entier.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Seattle Sounders FC - Paris Saint-Germain

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le Seattle Sounders FC et le Paris Saint-Germain se jouera au Lumen Field à Seattle, Washington, États-Unis.

Il commencera à 21h00, heure française, le lundi 23 juin 2025.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe de Seattle Sounders FC

Rien ne s’arrange pour les Seattle Sounders, battus par l’Atlético de Madrid et désormais confrontés à une nouvelle blessure : Kalani Kossa-Rienzi a quitté le terrain en boitant en fin de match, touché à une zone non communiquée. Son forfait probable devrait permettre à Alex Roldan de retrouver une place dans le onze de départ.

Toujours privé de Paul Arriola (absent de longue date), Seattle pourrait se tourner vers Ryan Kent, ancien ailier des Rangers, l’un des rares éléments à s’être montré à son avantage cette saison avec trois passes décisives. Il pourrait être titularisé pour redonner un peu de percussion à une attaque moribonde.

Infos de l'équipe du Paris Saint-Germain

Le PSG a manqué d’efficacité lors de sa dernière sortie, une difficulté en partie liée à l’absence d’Ousmane Dembélé, toujours à l’écart du groupe en raison d’une lésion à la cuisse. En pleine course au Ballon d’Or, l’ailier français ne sera probablement pas risqué, sauf si Paris valide sa qualification pour le tour suivant.

Malgré cette absence, Luis Enrique dispose d’un arsenal offensif solide et devrait aligner une équipe type pour valider son billet. Nuno Mendes, Marquinhos, João Neves et Fabián Ruiz sont attendus dans le onze de départ. En attaque, une surprise pourrait venir de Bradley Barcola, testé en position axiale pour dynamiser le front offensif parisien.

La forme des deux équipes

Face à Face

Classement