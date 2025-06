Seattle Sounders - Botafogo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Botafogo RJ vs Seattle Sounders FC

Retrouvailles émouvantes ! João Paulo, capitaine de Seattle, affronte son ancien club Botafogo lors de la Coupe du Monde des Clubs cette nuit.

Lorsque le tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs a désigné Botafogo comme premier adversaire des Seattle Sounders, un joueur dans le vestiaire américain a dû ressentir une émotion bien particulière. Ce joueur, c'est le capitaine João Paulo, dont l'histoire lie intimement les deux clubs.

Un chef d'orchestre face à son passé

Pour le métronome brésilien, ce n'est évidemment pas une rencontre comme les autres. Durant trois saisons (2017-2020), il a été l'un des poumons de Botafogo, laissant aux supporters cariocas le souvenir d'un joueur à la "grinta" et aux "caviars" mémorables. Aujourd'hui, il est l'âme et le chef d'orchestre des Seattle Sounders, le leader technique et mental sur lequel l'entraîneur Brian Schmetzer s'appuie pour guider son équipe. Ces retrouvailles sont une histoire personnelle qui devient l'enjeu central de cette rencontre "américaine".

Un duel tactique au cœur du jeu

Au-delà de l'émotion, le face-à-face sera particulièrement scruté au milieu de terrain, où João Paulo livrera une bataille à distance avec son successeur dans un rôle similaire à Botafogo, le solide Danilo Barbosa. C'est un duel de profils de "numéros 6-8" modernes, des joueurs complets, dotés d'un gros volume de jeu et d'une passe capable de casser les lignes. Le contrôle de l'entrejeu, et donc probablement du match, dépendra en grande partie de l'issue de cette confrontation directe.

Lancer son tournoi dans un "groupe de la mort"

Dans un groupe extrêmement relevé où figurent également le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid, prendre un bon départ est crucial. Si Seattle traverse une mauvaise passe en championnat (deux défaites de rang), le club peut compter sur sa forteresse de Lumen Field, où il est quasi-imprenable. Face à Botafogo, champion d'Amérique du Sud mais également en quête de certitudes, le salut des Sounders passera sans doute par les pieds et la tête de leur capitaine, João Paulo, qui aura à cœur de briller face à son passé pour lancer idéalement les siens dans la compétition.

Horaire et lieu du match Botafogo vs Seattle Sounders

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Botafogo et Seattle Sounders se jouera au Lumen Field à Seattle, Washington, États-Unis.

Il débutera à 04h00 le lundi 16 juin, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Botafogo

Botafogo arrive avec un groupe largement renouvelé. Parmi les recrues : Christian Loor, Kaio Fernando, Alvaro Montoro, Arthur Cabral et Joaquín Correa. Ce dernier, arrivé libre en provenance de l’Inter Milan, peine toutefois à retrouver la pleine possession de ses moyens physiques et pourrait débuter sur le banc.

Cuiabano est lui aussi incertain, touché au dos, tandis que Matheus Martins et Jeffinho sont d’ores et déjà forfaits.

Malgré ces absences, l’entraîneur Renato Paiva pourra s’appuyer sur Igor Jesus, figure de proue d’une attaque mobile, secondée par le virevoltant Jefferson Savarino.

Infos de l'équipe des Seattle Sounders

Côté Sounders, c’est Albert Rusnák, ancien joueur de la réserve de Manchester City, qui fait figure de principal danger offensif. L’ancien milieu de Botafogo, João Paulo, pourrait également être titularisé à l’entrejeu pour stabiliser le jeu.

Le meilleur buteur de l’histoire du club, Jordan Morris, est très incertain. Victime d’une rechute dans sa récupération d’une blessure aux ischios, il pourrait céder sa place à Jesús Ferreira, pressenti pour débuter en pointe.

En défense, Yeimar Gómez Andrade reste diminué par une blessure musculaire, tandis que Kim Kee-hee souffre d’un mollet.

