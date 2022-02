Scolari raconte le courage exceptionnel de Cristiano Ronaldo

L'entraîneur brésilien Luiz Felipe Scolari a travaillé avec certains des plus grands noms du football, avec des hauts et des bas, mais aussi des moments plus difficiles, comme lorsqu'il a dû annoncer à Cristiano Ronaldo la mort de son père.

Le courage de Ronaldo

Scolari a entraîné le Portugal entre 2003 et 2008, atteignant la finale de l'Euro 2004, lorsque le Portugal accueillait le tournoi. Le père de Ronaldo est décédé en 2005, alors que l'attaquant n'avait que 20 ans et qu'il était en mission internationale pour préparer un match contre la Russie.

"C'était très dur. C'est le moment qui a créé un lien entre nous, un lien qui surpasse la relation entraîneur-athlète", a déclaré Scolari au Daily Mail.

"Quand la nouvelle nous est parvenue, avant un match contre la Russie, personne ne savait comment le lui dire et personne ne voulait le faire. Alors, je leur ai dit que je le ferais, car je savais ce que c'était que de perdre un parent. J'avais perdu le mien quelques années auparavant.

"C'était très triste, mais c'est le genre de moment qui nous lie en tant qu'amis. Le lendemain, Cristiano a joué un match merveilleux et est retourné au Portugal. Il a demandé à jouer. Il a dit : "Je ne peux rien faire pour mon père aujourd'hui, alors je jouerai demain et je partirai".

L'article continue ci-dessous

La meilleure qualité de Cristiano Ronaldo

Dans une interview qui a couvert une grande partie de sa carrière, Scolari a également parlé de l'engagement et du rythme de travail de Ronaldo, tout en disant qu'il n'est pas le joueur le plus talentueux.

"Il est le plus dévoué de tous. Le plus talentueux, il ne l'est peut-être pas", a déclaré Scolari.