Schweinsteiger dit tout sur Mourinho

L'ancien international allemand a été mis au ban de manière bizarre par l'entraîneur portugais après son retour du Championnat d'Europe 2016.

Mourinho dans tous ses états

"C'était très étrange. Le jour de mon anniversaire, je suis venu au vestiaire pour me changer, mais quelqu'un m'a dit que je n'étais pas autorisé à y entrer, et j'ai dû me changer dans le vestiaire et jouer avec la deuxième équipe", a déclaré Schweinsteiger au podcast officiel de Manchester United lorsqu'il a été interrogé sur la façon dont son séjour au club s'est terminé.

"J'étais très blessé parce que personne ne me parlait. Puis j'en ai parlé à Mourinho et il m'a expliqué quelque chose que je n'ai vraiment pas compris et cela avait à voir avec la deuxième blessure que j'ai eue.

"J'ai donc demandé à Louis van Gaal si je pouvais me faire soigner en Allemagne parce que l'Euro 2016 approchait et il a toujours été d'accord.

"Donc j'ai fait ça, j'étais en forme, j'ai joué l'Euro, j'avais hâte de venir à United pour jouer avec Mourinho, qui a d'ailleurs voulu m'acheter deux fois avec l'Inter en 2010, puis plus tard au [Real] Madrid."