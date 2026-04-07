Scholes exhorte Manchester United à se séparer de Mazraoui

La légende de Manchester United, Paul Scholes, a suscité une vive polémique avec ses récentes déclarations, dans lesquelles il a laissé entrevoir un « massacre footballistique » à venir à Old Trafford, en incluant l'international marocain Nasser Mazraoui dans la liste des joueurs dont il estime qu'il faut se séparer lors du prochain mercato estival.

Ces déclarations interviennent alors que les « Red Devils » connaissent un renouveau technique remarquable sous la houlette de l'entraîneur par intérim Michael Carrick, qui a mené l'équipe à la troisième place du championnat anglais, se rapprochant ainsi d'une qualification pour la Ligue des champions.

Mezraoui sur la sellette

Lors de sa participation au podcast « The Good, The Bad & The Football », Scholes s'est montré d'une franchise inhabituelle à l'égard de la composition actuelle de l'équipe, et son avis sur Nasser Mazraoui était sans appel.

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Malgré la flexibilité tactique dont a fait preuve le joueur marocain depuis son arrivée, Scholes a estimé que cette dispersion des postes ne servait pas les grandes ambitions du club.

Justifiant sa position sur le départ de Mazraoui, Scholes a déclaré : « Je ne sais pas exactement où se situe son poste ; il a parfois été utilisé comme défenseur central droit. Je ne pense pas qu’il corresponde au système actuel de l’équipe, et il est peut-être temps qu’il parte pour laisser la place à des options plus spécialisées. »

Selon les observateurs, la vision de Scholes reflète sa volonté de construire une défense caractérisée par une puissance physique et une rapidité rigoureuse, ce qui l’a également poussé à réclamer le départ d’autres joueurs tels que Harry Maguire (qui a prolongé son contrat), Lennie Yoro et Patrick Djourou.

Huit noms sur la sellette

Les critiques de Scholes ne se sont pas arrêtées à Mazraoui, mais ont concerné une longue liste de joueurs qu’il estime ne pas être à la hauteur pour disputer le titre de Premier League ou la Ligue des champions.

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La liste des « partants » proposés comprenait :

Défense : Nasser Mazraoui, Harry Maguire, Lennie Yoro, Patrick Dorgu et Luke Shaw (en raison de ses blessures à répétition).

Milieu de terrain et attaque : Casemiro (qui a confirmé son départ), Mason Mount, Manuel Ogarti et Joshua Zirkzee.

Stabilité dans les cages

De son côté, Cal Scholes a fait l'éloge du jeune gardien Senni Lamin, le considérant comme le véritable facteur de stabilisation des résultats après une période de flottement avec André Onana.

Il a également souligné la nécessité de conserver Matthijs de Ligt comme pilier de la défense, le considérant comme le choix le plus approprié pour l'avenir par rapport à Maguire.

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