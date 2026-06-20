Paul Scholes, légende de Manchester United, a estimé que Vinicius Junior, la star brésilienne, n’aurait pas dû être désigné « homme du match » lors de la rencontre face à Haïti en Coupe du monde 2026.

Les « danseurs de samba » se sont imposés 3-0 lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

« Franchement, je ne comprends pas que l’on ait donné le titre d’homme du match à Vinícius, je ne comprends vraiment pas », a-t-il déclaré à l’AS. « Si j’étais Matheus Cunha au moment de rentrer au vestiaire, je poserais quelques questions à ce sujet. »

Il a ajouté : « Vous voulez dire qu’un joueur marque deux buts en Coupe du monde, qu’il scelle directement l’issue de la rencontre, et qu’il repart pourtant sans avoir reçu le titre de meilleur joueur du match ? Cela n’a absolument aucun sens pour moi. »

Il a toutefois nuancé son propos : « Ne vous méprenez pas, Vinícius Júnior a été très bon ce soir, il s’est montré dangereux, dynamique et a causé des problèmes tout au long du match, personne ne le nie. Mais les matchs de football se jouent sur des instants, et les plus grands instants de la soirée ont été l’œuvre de Cunha. »

Konya a inscrit un doublé et a répondu présent quand le Brésil avait besoin de buts ; c’est lui qui a eu l’influence la plus directe sur le score. Pour moi, c’est cela que ce genre de récompenses doit reconnaître. »

Il a ajouté : « J’ai parfois l’impression que certains joueurs remportent des récompenses grâce à leur nom, leur réputation ou leur popularité, plutôt que pour ce qui s’est réellement passé sur le terrain pendant 90 minutes. Si un joueur moins connu, avec un numéro de maillot plus modeste, avait réalisé la même performance, je ne pense pas que nous aurions cette discussion. »

Et de conclure : « La vérité est simple : Konya a marqué deux buts, il a permis au Brésil de l’emporter aisément et, pour moi, il a été le meilleur joueur sur la pelouse. Je le dis clairement : Vinícius Júnior a peut-être soulevé le trophée, mais Konya a été le véritable homme du match. »