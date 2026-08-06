Les supporters d'Al-Ahli d'Arabie saoudite pourraient bien vivre un nouvel épisode d'inquiétude, après que des déclarations surprenantes ont ouvert la porte à un éventuel départ de l'Anglais Ivan Toney, l'une des principales vedettes de l'équipe, durant l'actuel mercato.

Al-Ahli traverse une période de grands bouleversements ces dernières semaines, après le départ de plusieurs noms influents, à commencer par l'Algérien Riyad Mahrez et l'Ivoirien Franck Kessié, avant que l'entraîneur allemand Matthias Jaissle ne présente sa démission pour prendre en main l'entraînement de Newcastle United, en Angleterre.





Lors d'une intervention à la radio britannique « talkSPORT », Yazan Al-Sharif, ancien directeur exécutif du club Al-Ahli, a déclaré : « Il est possible que nous voyions Ivan Toney aux côtés de Jaissle à Newcastle United », avant d'ajouter en riant : « Le joueur bénéficie de la confiance de l'entraîneur allemand, et ils ont formé un bon duo. La transaction peut se faire, mais je ne dispose d'aucune information qui le confirme. »

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Bien qu'Al-Sharif ait précisé que ses propos ne reposaient sur aucune information officielle, ses déclarations ont suscité une vive polémique parmi les supporters d'Al-Ahli, qui craignent de perdre l'un des piliers les plus importants de l'équipe, surtout dans un contexte de grands changements que connaît le club avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Ivan Toney est considéré comme l'un des transferts étrangers les plus réussis de l'histoire d'Al-Ahli ces dernières années, après avoir affiché un niveau remarquable la saison passée et contribué directement aux succès nationaux et continentaux de l'équipe, faisant de son éventuel départ une grande source d'inquiétude pour les partisans d'« Al-Raqi ».