Scandaleux : La somme énorme versée par le Barça aux arbitres dévoilée

Le scandale du paiement des arbitres du FC Barcelone s'est aggravé.

Negreira a été vice-président de la Commission technique des arbitres pendant 24 ans et les paiements énumérés s'étendent sur une période de 17 ans, de 2001 à 2017. Il est noté que les paiements ont cessé à ce moment-là, lorsque Negreira a quitté son poste.

6 millions d'euros !

Football Leaks rapporte que les paiements ont été effectués à deux sociétés, Nisdal SCP et Dasnil 95 SL. Il y a également des paiements au fils de Negreira, Javier Enriquez, par le biais d'une autre société, Soccercam SL.

Le premier paiement aurait été effectué par le président de l'époque, Joan Gaspart, en 2001, avant une interruption jusqu'en 2006, lorsque Joan Laporta effectuait son premier mandat.

De la saison 2009/10 jusqu'à la fin des paiements en 2017, il a reçu pas moins de 500000€ chaque année du club, via ses sociétés.

Plusieurs notes sont fournies quant à l'objet de ces paiements. Parmi celles-ci figurent "la fourniture de divers services éducatifs et sportifs" et "des rapports sur la participation de divers acteurs aux différentes compétitions sportives et le suivi d'aspects pouvant présenter un intérêt à l'avenir dans le domaine éducatif et sportif".

Dans une déclaration publiée en début de semaine, le FC Barcelone a répondu : "Que dans le passé, le FC Barcelone a loué les services d'un consultant externe qui fournissait aux secrétaires techniques du club des rapports en format vidéo de jeunes joueurs d'autres clubs en Espagne.

"De plus, la relation avec ce fournisseur s'étendait aux rapports techniques relatifs à l'arbitrage professionnel afin de compléter les informations demandées par les entraîneurs des équipes première et deuxième. Il s'agit d'une pratique courante dans les clubs de football professionnels. Ce type de services externalisés est désormais du ressort d'un professionnel qui travaille pour le département du football.

"Le FC Barcelone regrette que ces informations aient été publiées au moment même où l'équipe a atteint son meilleur niveau de la saison. Le FC Barcelone engagera des actions en justice contre ceux qui tentent de ternir l'image du club avec d'éventuelles insinuations contre sa bonne réputation."

Mais sur Radio Marca, en début de semaine, l'ancien arbitre Alberto Gimenez a fait des affirmations étonnantes concernant les conversations qu'il a eues avec Negreira dans le passé.

Il a déclaré : "Negreira a fait pression sur moi. Il m'a rencontré avec d'autres arbitres et m'a dit : 'Fais attention à ce que tu dis à la télévision. Tu me comprends déjà. Fais attention'. Il existe une formule pour truquer les matches. C'est un piège à cons : je suis un ami d'un tel ou d'un tel qui va te soutenir, tu me donnes tant de choses et je vais t'arranger ça."