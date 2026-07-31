« Scandale ou amitié ? » : Llorente met fin à la polémique sur sa relation amoureuse avec Torres

Marcos Llorente, attaquant de l'Atlético Madrid et de la sélection espagnole, est sorti de son silence pour répondre fermement à la vague de polémique et de commentaires injurieux qu'ont suscités les photos le montrant en compagnie de son coéquipier Ferran Torres, la star du Barça, lors de leurs vacances communes après le sacre de « La Roja » à la Coupe du monde 2026.

Ces derniers jours, des photos montrant les deux joueurs en train de s'enlacer et d'échanger des baisers amicalement se sont répandues sur les réseaux sociaux, ce qui a déclenché une vague de spéculations sur la nature de leur relation, accompagnée d'un flot de commentaires moqueurs et obscènes de la part de certains internautes.

Une chose qui m'étonne

Llorente a profité d'une séance de questions-réponses sur son compte officiel Instagram pour répondre aux critiques en toute franchise, alors qu'une question directe lui était posée : « Pourquoi penses-tu que les gens ont fait tout ce tapage parce que Ferran t'a enlacé ? »

Le joueur espagnol de 31 ans a déclaré, en accompagnant ses propos d'une photo le réunissant à Torres : « Ça m'étonne qu'en 2026, le fait que deux hommes se montrent de l'affection l'un envers l'autre soit encore un sujet de débat, mais quand je vois la mentalité qui domine, je comprends. »

Il a ajouté sur un ton ferme : « Pour moi, rien n'est plus viril qu'un homme sûr de lui qui n'a pas peur de montrer son affection à son ami », dans un message clair par lequel il a défendu son droit et celui de son coéquipier d'exprimer leur amitié sans craindre les préjugés.

Une amitié solide couronnée par un titre mondial

Llorente et Torres sont liés par une amitié solide qui dure depuis des années, renforcée par leur participation commune au sein de la sélection espagnole, qui a réalisé un exploit historique en remportant la Coupe du monde 2026, le duo ayant décidé de passer des vacances communes pour célébrer cet exploit exceptionnel.