Scandale en Espagne, une deuxième femme accuse Rubiales !

Une deuxième femme s'est exprimée publiquement sur le harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part du président de la RFEF, Luis Rubiales.

Après le baiser forcé de l'attaquante espagnole Jenni Hermoso lors des célébrations de la Coupe du monde, Tamara Ramos a parlé de certaines des choses que Rubiales avait l'habitude de lui dire.

Ramos a travaillé à l'AFE (Association des joueurs espagnols) aux côtés de Rubiales, qu'elle a quittée à la suite d'une bataille juridique avec Rubiales. Elle est aujourd'hui cofondatrice de Futbolistas ON, une organisation qui cherche à représenter et à défendre les droits des footballeurs.

Elle a parlé de certains des abus qu'elle a subis lorsqu'elle travaillait pour Rubiales.

"J'ai subi des humiliations, des coups physiques [sur les meubles], des mots que je ne peux pas répéter à cause de l'époque à laquelle nous vivons... C'était une atrocité pendant longtemps.

"Je ne suis pas du tout surprise par ce qui se passe, je le connais depuis de nombreuses années et j'ai souffert de lui", a-t-elle déclaré à Telecinco, selon des propos rapportés par Relevo.

Mme Ramos a poursuivi en donnant des exemples du harcèlement qu'elle avait subi.

Devant tout le monde, il m'a dit, avec la manière sarcastique qu'il a de se moquer de lui-même, "tu verras, tu es venue ici pour mettre tes genouillères". Ce sont des mots que personne ne mérite, surtout pas un professionnel qui, comme moi, est venu travailler".

Il m'a dit : "Quelle est la couleur de tes sous-vêtements aujourd'hui ?" Vous vous sentez tellement... être une femme dans le monde du football, nous ne sommes pas nombreuses. Il est difficile de se regarder en face. Quand je l'ai poursuivi, il avait deux bébés. J'ai vécu une période terrible et il m'a été très difficile de le faire. J'ai intenté un procès pour rupture de contrat. Il m'a dit que si je partais, il ne me donnerait même pas de prime de licenciement".

Au cours de l'entretien, Mme Ramos est visiblement nerveuse et sa voix tremble. Elle a également réagi aux excuses présentées par Rubiales lundi et a lancé un appel aux organisations de football à la suite de ces événements.

"Il me semble qu'il ne s'est pas excusé. Cela ressemblait à un discours de justification. C'est son vrai visage qu'il a montré. Enfin, il s'est montré, cela ne me surprend pas du tout. Je pense qu'il est maintenant plus facile pour eux de me croire, maintenant que cela a été vu".

"A partir de là, j'aimerais lancer un appel aux institutions du football pour qu'elles veillent à ce qu'il y ait beaucoup plus de femmes aux postes de direction.

M. Rubiales a été soumis à de fortes pressions pour qu'il quitte son poste de président de la RFEF, de nombreux hommes politiques et personnalités du monde du football lui ayant demandé de le faire. Toutefois, aux dernières nouvelles, M. Rubiales n'a pas l'intention de démissionner. Il démontrera la force de son soutien lors d'une assemblée générale qui se tiendra ce vendredi. Il expliquera également son engagement en faveur du football féminin.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré que ses excuses n'étaient "pas suffisantes", tandis que la vice-présidente Yolanda Diaz a parlé de "violence sexuelle". En fin de compte, alors que de plus en plus de détails sont révélés sur ses actions dans la foulée, il semble qu'il ne soit pas approprié pour lui de travailler en étroite collaboration avec Hermoso ou avec les femmes en général, sur la base des preuves.