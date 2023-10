Scandale du baiser : Jenni Hermoso s'exprime enfin

La déclaration de Hermoso aux procureurs espagnols enquêtant sur le fameux "baiser" lors de la finale de la Coupe du monde a été divulguée.

La déclaration de Jenni Hermoso aux procureurs espagnols enquêtant sur le fameux "baiser" lors de la finale de la Coupe du monde de football féminin a été divulguée, Marca publiant les citations d'une puissante interview.

Elle y raconte toute l'histoire de cette nuit fatidique et les combats qu'elle a menés depuis. La pression exercée par la fédération espagnole a été terrible et elle a souffert des conséquences de l'incident.

L'article continue ci-dessous

Les minutes et les heures qui ont suivi ont été terribles pour Hermoso, qui s'est sentie isolée et mise sous pression par la fédération qui aurait dû s'occuper d'elle. Rubiales l'a approchée et sa famille a subi des pressions dans les heures qui ont suivi le match.

En ce qui concerne le baiser lui-même, elle a expliqué que Rubiales ne lui avait pas demandé son consentement et qu'il ne lui avait pas indiqué d'une manière ou d'une autre qu'il l'embrasserait sur les lèvres :

"Non [je n'ai pas consenti]. Je ne me suis pas sentie respectée en tant que personne ou en tant que joueuse", a-t-elle déclaré.

L'enquête sur Rubiales fera appel à plusieurs témoins, mais aucun témoignage ne sera plus important que celui d'Hermoso, le centre malheureux et involontaire de toute cette terrible affaire.