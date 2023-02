Scandale! Deux anciens internationaux français jouent un match d'exhibition à Moscou

Ce week-end, deux ex-internationaux français ont joué un match à Moscou organisé par la Fédération russe. Un scandale au vu du contexte politique.

C'est ce que l'on appelle une polémique, ou un scandale (c'est selon). Au moment même où l'Ukraine subissait de nouvelles frappes russes, de nombreuses anciennes stars du football mondial s'étaient regroupés ce week-end à Moscou pour disputer un tournoi d'exhibition organisé par la Fédération russe. Et parmi les participants, on retrouvait deux anciens internationaux français.

Un scandale qui en rappelle un autre

Parmi les joueurs incriminés on retrouve trois Français (Florent Malouda, Éric Abidal et Florent Sinama-Pongolle) mais aussi Esteban Cambiasso, Kader Keita, Asamoah Gyan, Diego Lugano, Maicon et Jay-Jay Okocha. Tout ce beau monde a même été rejoint par Georgios Karagounis, Emmanuel Adebayor et Emmanuel Éboué. Autant de joueurs qui ont accepté de jouer le jeu de la Russie, à l'heure d'une guerre de près d'un an qui a déjà fait près de 300.000 morts. Et pas question de sortir l'excuse de ne pas être au courant de ce qui se passe sur le plan géopolitique.

Un scandale qui rappèlera à certains un autre épisode en Russie d'un peu plus de dix ans. En mai 2011, Jean-Pierre Papin avait participé à un match de gala en Tchétchénie pour l'inauguration d'un nouveau stade aux côtés de Fabien Barthez, Alain Boghossian, Luis Figo et Diego Maradona notamment. En échange de sa présence, le Ballon d'Or 1991 avait reçu une montre sertie de diamants de la part du très controversé président tchètchène Ramzam Kadyrov ainsi qu'une promesse de dons pour son association Neuf de Coeur. Englué dans une vive polémique suite à cette excursion scandaleuse, JPP avait déclaré « Je ne vois pas le problème. On ne peut plus aller nulle part dans ce cas là, malheureusement il y a la guerre partout sur Terre. »