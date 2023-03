Scandale des arbitres du Barça, Piqué livre sa version

Depuis que les premiers détails du Caso Negreira ont été révélés il y a un peu plus de quatre semaines, différents points de vue ont émergé.

Bien que les dirigeants du FC Barcelone aient admis avoir reçu des rapports d'Enriquez Negreira, ancien vice-président de la Commission des arbitres, et que ces rapports aient été retrouvés, aucun joueur ou entraîneur ayant joué pendant la période où ils ont été reçus n'a admis en avoir eu connaissance.

Cesc Fabregas est l'une des personnes qui a déclaré cela, et son ancien coéquipier Gerard Piqué a fait une déclaration similaire à El Pais (via Diario AS). Le joueur de 36 ans, qui a pris sa retraite du football professionnel au début de la saison, pense également que le FC Barcelone a été pris pour cible dans toute cette affaire.

"Il ne s'est rien passé avec les joueurs. Nous n'avons jamais rien demandé. D'autres savent qu'ils ont demandé des rapports à l'adversaire et peut-être que quelqu'un l'a fait de la part des arbitres. Je n'en sais rien.

Piqué dément tout

"A notre niveau, nous n'avons rien reçu, mais c'est un sujet qui donne lieu à des conspirations et à des couvertures de journaux. C'est de cela que vit le pays. Je pense qu'il faut enseigner le pourquoi des choses".

Bien que le FC Barcelone ait reconnu l'existence de ces rapports, il nie catégoriquement avoir acheté des arbitres, bien qu'il ait été inculpé par le ministère public pour "corruption sportive continue".