Scandale de l'arbitrage : La deadline de l'UEFA pour punir le Barça

L'UEFA souhaite poursuivre son enquête sur le FC Barcelone et El Caso Negreira.

Hier, Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, a déclaré à la presse que le cas Negreira était l'une des situations les plus graves qu'il ait jamais vues dans le football. L'UEFA a ouvert une enquête qui pourrait avoir de graves conséquences pour les Blaugrana, notamment une suspension de la compétition européenne s'il s'avère qu'ils ont tenté d'influencer des matches.

Marca rapporte que l'UEFA a décidé en interne de rendre son verdict d'ici le mois de juin. Si l'UEFA décide d'une sanction que le FC Barcelone n'approuve pas, le club passera probablement par la Cour d'appel de l'UEFA, puis par le Tribunal arbitral du sport pour faire appel de sa condamnation.

C'est pourquoi le FC Barcelone souhaite que la procédure soit achevée le plus rapidement possible. Leur idée est que les appels soient terminés avant le début de la saison en cours, alors qu'il serait beaucoup plus difficile de maintenir une suspension une fois la saison en cours commencée.

Vers une suspension ?

Diario AS ajoute que le précédent créé avec Malaga inquiète les Barcelonais. Malaga a été banni d'Europe pendant un an pour irrégularités financières, et l'UEFA a choisi de ne pas l'admettre en Europa League. Il ne s'agissait pas d'une sanction en tant que telle, mais plutôt d'une décision de l'UEFA de les rendre inéligibles en raison de leurs problèmes fiscaux jusqu'à ce qu'ils soient résolus. Bien que les problèmes du FC Barcelone ne soient pas d'ordre financier, le club pourrait lui aussi être exclu s'il ne trouve pas d'explication raisonnable d'ici là.

Des rapports antérieurs indiquent que le FC Barcelone poursuivra l'UEFA en justice si celle-ci tente d'exclure le club avant que la justice n'ait suivi son cours. Le montant de l'action en justice pourrait atteindre 100 millions d'euros.