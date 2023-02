Scandale de l'arbitrage au Barça, un ancien coach prend la parole

L'actuel boss de l'Athletic Club était au Camp Nou lors de la dernière saison où le club a versé des paiements à Enríquez Negreira.

L'apparition d'Ernesto Valverde a toujours été intéressante, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis le début du "Barçagate". Il était l'entraîneur du FC Barcelone lors de la saison 2017-18, la dernière au cours de laquelle des paiements ont été versés à Enríquez Negreira par le club, alors qu'il occupait le poste de vice-président de la commission technique des arbitres.

AS a interrogé l'entraîneur sur ce scandale lors de la conférence de presse d'avant-match avant le déplacement de demain à l'Atlético Madrid, ce à quoi il a répondu : "Je n'avais aucune idée de tout cela, c'est un peu surprenant pour nous, enfin, pour moi ; tout va devenir plus clair. Nous n'avons pas toutes les données, nous devons être prudents, nous allons voir où tout cela va nous mener. C'était aussi une surprise pour moi".

Valderde : "Je ne les ai même pas regardés".

Il a été interrogé sur le système utilisé par le Barça pour recevoir les rapports des arbitres : " Je ne me souviens pas, c'est quelque chose de commun : les statistiques de l'arbitre que l'on reçoit pour chaque match... une certaine évaluation qu'ils font pour nous, dans les derniers matchs comment ça s'est passé pour nous, s'ils donnent plus de cartons, des rapports qui arrivent à Aspiazu (son assistant). A Barcelone, je ne les regardais même pas, je ne savais même pas qu'ils existaient". Une déclaration qui alimente encore plus la polémique : Negreira a été payé pour un service auquel le coach n'a pas prêté attention.