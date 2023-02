Scandale d'arbitrage, le Barça pas sanctionné ?

La situation fait référence au fait que le FC Barcelone a payé 1,4 million d'euros à Dasnil 95, une société dirigée par le vice-président des arbitres Enriquez Negreira, pour recevoir des services de scouting et des rapports verbaux de 2016 à 2018.

Tebas s'exprime sur le Barça

Cela s'est passé sous la présidence de Josep Maria Bartomeu, qui a confirmé les allégations selon lesquelles le club avait utilisé la société de Negreira, mais pour des raisons totalement légitimes et légales.

On ne s'attendait pas à ce que Barcelone reçoive une quelconque sanction pour avoir fait cela, et maintenant le président de La Liga, Javier Tebas, a confirmé que Barcelone ne peut pas faire face à des sanctions sportives dans cette affaire.

"Depuis LaLiga, nous allons respecter l'enquête que le bureau du procureur va faire et, s'il décide de déposer la plainte appropriée, nous devrons apparaître comme une accusation privée.

"Cependant, il n'est pas possible que (Barcelone puisse être puni), car entre 2018 et 2023, cinq ans se sont écoulés et ce type de sanction expire après trois ans."

Il reste à voir si le FC Barcelone sera puni par la justice, mais sa charge vers le titre de la Liga cette saison semble être sauve pour le moment.