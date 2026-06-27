Scaloni : « La Jordanie est un adversaire redoutable… » Voici la position de Messi concernant ce match

Le sélectionneur de l’Argentine Lionel Scaloni a clos le débat : Lionel Messi débutera sur le banc lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 face à la Jordanie, à Dallas.

Lors de la conférence de presse, il a déclaré : « Leo commencera le match sur le banc. Je connais déjà la composition de l’équipe titulaire, mais je ne peux pas la dévoiler ici. »

Le sélectionneur a justifié ce choix par la nécessité de gérer l’effort de la star après la qualification anticipée, tout en profitant de la rencontre pour tester de nouveaux joueurs et offrir du temps de jeu aux remplaçants.

« Les remplaçants méritent de jouer ; ils font partie intégrante de l’équipe, et c’est en grande partie grâce à eux que nous avons accompli tout ce que nous avons accompli », a-t-il déclaré.

L’entraîneur argentin a ajouté : « Nous avons atteint nos objectifs avant ce match. Porter ce maillot, c’est chercher à gagner chaque match, et cela nous donne l’occasion de voir les joueurs qui n’ont pas eu suffisamment de temps de jeu et d’évaluer leur état de forme. »

Interrogé sur l’adversaire à venir, il a rappelé que l’équipe ne choisissait pas ses opposants et ne se projetait pas encore sur le calendrier à venir : « J’aimerais que la Coupe du monde se termine demain et que nous soyons couronnés. Nous n’avons pas le luxe de pouvoir choisir. »

Interrogé sur son 100e match sur le banc, il a confié : « Peu m’importe ce que les gens diront de moi, l’essentiel est que le public se reconnaisse dans le style de jeu de l’équipe. Jamais je n’aurais cru atteindre les 100 matchs avec ce maillot. »

Pour conclure, Scaloni a rendu hommage à la sélection jordanienne, exprimant un respect total pour cet adversaire : « C’est une bonne équipe qui a cédé face à l’Algérie dans les dernières minutes. C’est un adversaire redoutable que nous ne sous-estimerons pas, et nous voulons le dominer en conservant la possession du ballon. »