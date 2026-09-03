Scaloni inquiète l'Argentine après la retraite de Messi

La sélection argentine entre dans une phase inconnue, la retraite internationale de la légende Lionel Messi marquant un tournant dans l'histoire de l'Albiceleste.

Le journal AS a indiqué que la sélection argentine devra faire face aux défis à venir, à commencer par le règlement de l'avenir de son entraîneur, Lionel Scaloni.

Scaloni est devenu l'axe central du projet de l'Albiceleste après la retraite de Messi, et l'Argentine craint que la fin de l'entraîneur avec la sélection principale ne soit également proche. C'est pourquoi la fédération argentine rêve de prolonger son contrat.

« Je continuerai jusqu'en décembre, puis je m'entretiendrai avec le président de la fédération. L'idée est de m'arrêter et de me reposer un peu. » C'est ainsi que s'est exprimé Scaloni lors de la conférence de presse qui a suivi la finale de la Coupe du monde, et l'impact de cette déclaration a été extrêmement choquant.

Quelques jours plus tard, les esprits se sont apaisés avec l'apparition d'informations indiquant que le directeur technique et son staff continueraient de diriger le projet jusqu'à la prochaine édition de la Copa América.

En réalité, la crainte d'un possible départ de Lionel Scaloni a débuté après la retraite de Messi, car l'absence des leaders suscite l'inquiétude. Mais elle ne devrait en aucun cas remettre en question la qualité de la liste actuelle des joueurs, qui compte toujours un grand nombre de champions du monde.

En vertu d'un contrat en vigueur jusqu'au mois de décembre, Scaloni devra annoncer officiellement, le 6 septembre, la liste préliminaire pour la prochaine fenêtre de matchs amicaux internationaux, et ce sera la première liste sans Lionel Messi.

Le directeur technique décidera, à la fin de l'année, de la prochaine étape. Quant à la fédération argentine de football, elle est déterminée à prolonger le contrat de Scaloni.

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