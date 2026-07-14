Scaloni envisage un changement inattendu dans la composition de l'équipe argentine face à l'Angleterre

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni envisage sérieusement de modifier son onze de départ pour la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre, mercredi au stade d’Atlanta.

Il s’agit de Rodrigo De Paul, titulaire lors de tous les matchs de l’Albiceleste cet été, sauf un : il avait en effet été laissé au repos lors de la dernière rencontre de la phase de groupes contre la Jordanie, après la qualification déjà acquise de l’Argentine.

Selon des sources argentines, Scaloni songerait sérieusement à le laisser sur le banc mercredi soir face à l’Angleterre.

Selon le quotidien britannique Metro, qui cite TYC Sports et ESPN Argentina, le milieu de terrain pourrait même commencer sur le banc, ayant déjà cédé sa place en fin de match contre la Suisse puis après l’heure de jeu face à l’Égypte.

Pivot du système de Scaloni depuis son arrivée, le joueur de 32 ans occupe habituellement le couloir droit du milieu de terrain.

Selon les informations en provenance d’Argentine, Nico González ou Giuliano Simeone seraient les candidats les plus sérieux pour intégrer le onze de départ.

Selon TYC Sports, une autre incertitude concerne le poste d’arrière droit : Nahuel Molina pourrait suppléer Gonzalo Montiel, tandis que Julián Álvarez devrait remplacer Lautaro Martínez en attaque.