Scaloni crie au scandale après le but refusé de Messi

La superstar du FC Barcelone pensait avoir mis son équipe en tête en seconde période mais le but a finalement été refusé.

Lionel Scaloni a appelé à une plus grande cohérence avec la VAR après que l' se soit vu refuser un but qui leur aurait donné la victoire contre le . Nicolas Gonzalez a annulé le penalty d'Angel Romero à La Bombonera jeudi et l'Argentine pensait pouvoir enchaîner une troisième victoire consécutive pour commencer la campagne de qualification pour la lorsque Lionel Messi a marqué en seconde période.

Cependant, le but a été refusé après un contrôle du VAR pour une faute qui a stoppé la montée en puissance de l'Argentine, et les hommes de Lionel Scaloni ont été tenus en échec dans match nul 1-1 eux qui comptent sept points en trois matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Mais l'entraîneur argentin veut voir une plus grande cohérence de la part du VAR après que son équipe se soit vu refuser un but important.

"Je pense que d'une certaine manière, il est nécessaire de chercher à unifier la question de la VAR", a déclaré Scaloni lors d'une conférence de presse. "Je ne parle pas de bonne ou de mauvaise foi, mais pour unifier les critères." Concernant une faute sur Exequiel Palacios, Scaloni a ajouté: "Nous sommes restés sans joueur pendant plusieurs jours ou mois. Le coup était là et VAR ne l'a pas revu." Après un départ lent, l'Argentine a dominé après l'ouverture de Romero sur penalty pour le Paraguay. L'Argentine n'a remporté que deux de ses huit derniers matches des éliminatoires contre le Paraguay, qui a obtenu un point à Buenos Aires.

Scaloni était satisfait de la performance de son équipe et a déclaré qu'elle était dominante pendant de longues périodes. "Dans les 15 premières minutes, l'équipe n'a pas bien marché. Après le penalty, je pense que tout était à nous, honnêtement. L'équipe a réagi, créé des situations, fait ce qu'elle devait faire. Nous avons réussi un match nul. On repart avec un goût amer car l'Argentine a tout fait pour gagner".

"En seconde période, on a mis les rivaux derrière. Il faut aussi valoriser l'attitude de l'équipe, qui a toujours cru à la victoire", a conclu Scaloni. Le buteur Gonzalez a ajouté: "Je pense que dans les premières minutes, cela nous a coûté beaucoup mais ensuite nous nous sommes levés et avons failli le gagner. C'est comme ça. Nous savons tous que ce n'est pas ma position [arrière gauche], mais j'ai toujours essayé d'aider l'équipe". L'Argentine poursuit sa campagne de qualification avec un déplacement à Lima pour affronter le mardi.