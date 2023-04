Ronaldo ne sera pas sanctionné pour son geste obscène qui a suscité une vive polémique lors de sa dernière sortie sous les couleurs d'Al-Nassr.

La superstar portugaise a vécu un match inoubliable contre Al-Hilal mardi, et ses frasques l'ont une nouvelle fois placé sous le feu des projecteurs. Le quintuple Ballon d'Or a eu la chance de n'écoper que d'un carton jaune après avoir taclé un rival à la manière de la WWE, avant de subir les railleries de Lionel Messi dans les tribunes.

Ronaldo a semblé réagir en saisissant son entrejambe en direction de ses bourreaux, ce qui a suscité une condamnation générale dans tout le Moyen-Orient et des appels à l'expulser de la Saudi Pro League. La commission de discipline et d'éthique de la fédération saoudienne de football s'est penchée sur l'incident et a rendu son verdict, estimant qu'aucune autre mesure n'était nécessaire.

La seule sanction prononcée par la commission est une amende de 15 000 riyals, non susceptible d'appel, infligée à Al-Nassr en raison de l'arrivée tardive de ses joueurs sur le terrain pour le début de la seconde mi-temps. Ronaldo a échappé à la sanction car seules les images officielles du match ont été examinées, et non les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.