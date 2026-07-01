Sarina Wiegman pressentie pour succéder à Ronald Koeman : « À la KNVB, ils le savent aussi »

Après le départ de Ronald Koeman, la quête d’un nouveau sélectionneur national est lancée. Si la liste de la KNVB reste confidentielle, les analystes Jan et Youri Mulder avancent une option surprenante : Sarina Wiegman. « Pourquoi pas ? »

Après l’élimination humiliante face au Maroc lors de la Coupe du monde, Koeman a décidé de mettre un terme à son deuxième mandat à la tête de l’équipe nationale néerlandaise. La KNVB souhaite désormais présenter son successeur « avec une certaine urgence », en vue du coup d’envoi de la Ligue des Nations en septembre.

Kenneth Perez, analyste à la NOS, met toutefois en garde contre une décision hâtive : « Mieux vaut prendre un peu plus de temps et choisir la bonne personne plutôt que de se précipiter. La liste est sûrement déjà prête. » Dès avant la Coupe du monde, l’incertitude planait déjà sur la prolongation de Koeman.

Youri Mulder prend alors la défense de Wiegman. « Jan (son père, ndlr) a proposé une idée originale : Ron Jans. En soi, c’est peut-être une bonne idée, mais si je réfléchis dans cette direction, sans suivre les sentiers battus… Peut-être que Wiegman serait un choix possible ? Ou est-ce que c’est complètement farfelu ? »

« À mon avis, ce n’est pas si farfelu, mais Kenneth se met déjà à rire », constate Youri. Jan approuve alors pleinement la suggestion de son fils : « C’est une excellente candidate ! »

«Kenneth Perez est de l’ancienne école, il n’est pas d’accord. Wiegman est une très bonne candidate, oui ! Je vote pour», conclut Jan Mulder.

Youri Mulder rejette l’argument selon lequel « le football masculin est totalement différent du football féminin ». « Non, quand même ? C’est le même sport, mais pratiqué par d’autres personnes. D’un autre sexe. »

Le directeur technique de Schalke 04, lui, ne l’engagerait pas dans son club. « Ça, non », lance Perez. « Eh bien, si », rétorque Mulder. « Je ne la connais que par les équipes U17 et U18, à l’époque où je traînais à la KNVB et où elle était sélectionneuse de l’équipe nationale féminine. »

« J’ai vu une entraîneuse qui s’occupait d’une équipe, et elle a fait ses preuves. Elle y a connu un immense succès et avait une vision très claire. Une idée précise du jeu et une manière de travailler avec un groupe. À la KNVB, ils le savent aussi. »

« En Allemagne aussi, une femme a déjà dirigé une équipe. Je pourrais tout à fait m’entretenir avec une candidate féminine pour le poste d’entraîneur de Schalke. Pourquoi pas ? », conclut Youri Mulder.

Âgée de 56 ans et originaire de La Haye, Wiegman est reconnue comme l’une des meilleures entraîneuses mondiales. Elle a conquis trois titres de championne d’Europe, aux commandes des Pays-Bas en 2017 puis de l’Angleterre en 2022 et 2025.

Avec l’Angleterre, qu’elle continue de diriger, elle a également gagné la Finalissima 2023 et terminé finaliste de la Coupe du monde 2023. Enfin, celle qui a mené les Pays-Bas en finale de la Coupe du monde 2019 (perdue) a été élue cinq fois meilleure entraîneuse mondiale.