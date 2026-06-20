Santiago Gimenez semble désormais hors des plans de l’AC Milan. L’attaquant mexicain a perdu toute crédibilité auprès de la direction du club, et l’arrivée de l’entraîneur Rúben Amorim a confirmé cette tendance, selon Calciomercato.

Victime d’une grave blessure à la cheville la saison passée, il était revenu sur les terrains juste avant la fin de l’exercice, sans toutefois convaincre. Sélectionné malgré tout pour la Coupe du monde au Mexique, il n’a pas réussi à inverser la tendance.

Selon Calciomercato, la direction milanaise a désormais tourné la page et veut changer de cap sous l’ère Amorim ; l’avant-centre ne correspond plus au profil recherché. Le média évoque même une « vague de méfiance ».

« L’entraîneur portugais a demandé un avant-centre aux caractéristiques différentes de celles du Mexicain, et l’ensemble de l’organisation milanaise reste très sceptique à l’égard du jeune joueur depuis déjà plusieurs mois », peut-on lire.

Orlando City, club de MLS, cherche à profiter de la situation et suit de près l’attaquant. Outre-Atlantique, Gimenez pourrait percevoir un salaire supérieur à 4 millions d’euros par an, soit près du double de ses émoluments actuels.

Le club américain, ambitieux, veut former un duo d’attaque redoutable avec André-Pierre Gignac, qui cherche lui aussi à relancer sa carrière. Orlando serait prêt à débourser 30 millions d’euros pour Gimenez, sous contrat avec Milan jusqu’en milieu d’année 2029.

Reste à savoir si Gimenez est intéressé par un départ vers la MLS. En Europe, son nom est évoqué du côté de la Lazio et de Tottenham, mais sans que rien ne se concrétise. Pour l’instant, l’attaquant se concentre sur la Coupe du monde, où il a fait ses débuts lors du deuxième match de groupe contre la Corée du Sud (1-0), en entrant en jeu pour dix minutes.