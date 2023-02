"Sans Mbappé, il n'y a pas de PSG?", Ginola déçu par la première mi-temps du PSG

À la mi-temps du match entre Paris et le Bayern Munich, David Ginola n'a pas caché sa déception concernant la performance des joueurs parisiens.

C'est une première mi-temps plutôt timide que le Paris Saint-Germain a produite face au Bayern Munich ce mardi en huitième de finale de Ligue des Champions. Alignés en 4-4-2, les joueurs parisiens ont peiné à se procurer des occasions et à se montrer dangereux lors du premier acte face à l'équipe allemande.

Un seul tir parisien en première période

Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Comme le souligne Opta Jean, le PSG n'a tiré qu'une seule fois lors du premier acte, sur un coup franc de Lionel Messi repoussé par le mur bavarois en toute fin de mi-temps. Il s'agit d'une première dans un match de Ligue des Champions depuis le quart de finale face à Manchester City en avril 2016. Un PSG inoffensif qui a du mal à se montrer dangereux sans Kylian Mbappé, qui a débuté la rencontre sur le banc en raison de sa blessure à l'ischio.

Une triste première mi-temps qui a beaucoup déçu David Ginola. À la mi-temps, le consultant a souligné la "Mbappé dépendance" du club de la capitale. "C’est décevant. On s’attendait à une réaction d’orgueil, de démontrer qu’on est incapables de jouer. Sur la 1e période, c’est qu’il y a une Mbappé dépendance. On attend tous la 70e pour l’entrée de Mbappé ? Sans Mbappé il n’y a pas de PSG ? Cette 1e n’est pas du niveau. On s’attend à davantage d’engagement", a-t-il souligné.