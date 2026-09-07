Liverpool a occupé la première place parmi les clubs européens selon une étude menée par une organisation mondiale indépendante.

Liverpool a entamé la saison 2026-2027 sous la houlette de son nouveau entraîneur Andoni Iraola, avec des résultats en dents de scie : un match nul 2-2 face à Newcastle United et à Nottingham Forest, et une victoire 2-0 contre Ipswich Town.

Désormais, Liverpool tourne son attention vers la Ligue des champions, où il ouvre la phase de ligue par un affrontement contre l'Atlético Madrid à Anfield mercredi.

Liverpool a publié lundi sur son site officiel les résultats d'une étude menée par l'organisation « Harris et Toluna », qui a révélé la supériorité des Reds sur de grands clubs comme le Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea et Barcelone, se classant ainsi officiellement comme le club de football le plus important sur le plan culturel au monde selon une étude mondiale indépendante.

L'étude a été réalisée après un sondage effectué sur 22 marchés internationaux et a révélé que 31 % des participants ont désigné Liverpool comme une force culturelle majeure.

Le club de Liverpool a déclaré dans un communiqué : « Le classement de Liverpool reflète l'influence grandissante du club au-delà du terrain, alors que sa portée mondiale continue de s'étendre à travers les réseaux sociaux, la diffusion et les plateformes numériques, notamment aux États-Unis d'Amérique. »

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Au cours de l'année dernière, le club a réalisé 14,7 milliards de vues sur les réseaux sociaux, soit une augmentation de 37 % par rapport au deuxième club le plus suivi de Premier League. Il a été désigné comme le club le plus engageant de Premier League pour la troisième saison consécutive, et son site internet a été le plus visité du championnat avec 96,16 millions de visites mondiales.

Le communiqué des Reds ajoute : « À travers la culture des supporters, la narration, les événements internationaux, le contenu innovant et les initiatives communautaires, le club continue de tisser des liens avec les supporters d'une manière qui dépasse le football pour englober des dialogues plus larges dans les domaines du sport, du divertissement et de la culture populaire. »

Liverpool est en tête de la liste des clubs les plus influents sur le plan culturel dans le domaine des droits de diffusion sportive avec 31 % contre 25 % pour son concurrent le plus proche, devançant de grandes marques sportives mondiales.

Sur le marché américain, les Reds ont occupé la première place en tant que club de football européen le plus influent sur le plan culturel avec 18 % contre 13 % pour le deuxième.

Hannah Beam, vice-présidente senior du marketing et du numérique à Liverpool, a déclaré : « Voir le club reconnu comme le club de football le plus influent sur le plan culturel reflète l'ampleur de notre communauté, de la culture des supporters passionnés et de nos racines à Liverpool jusqu'à notre base de supporters mondiale. »

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