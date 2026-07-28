Trois jeunes talents montants du FC Barcelone ont attiré l'attention du staff technique du club, dirigé par l'entraîneur allemand Hansi Flick, grâce à leurs performances remarquables lors des premiers jours de la préparation pour la nouvelle saison 2026-27.

Flick et ses collaborateurs travaillent actuellement d'arrache-pied, dans le cadre des préparatifs anticipés pour la saison à venir, dont le coup d'envoi approche.

Le Barça a été contraint d'entamer les préparatifs sans un grand nombre de ses stars les plus en vue, celles-ci bénéficiant d'un repos après leur participation à la Coupe du monde cet été.

Le club catalan compte 8 joueurs qui ont pris part avec la sélection espagnole, sacrée championne du monde aux dépens de l'Argentine.

Cette situation a ouvert la porte à plusieurs jeunes pour se mettre en avant, leur offrant l'occasion de prouver leur valeur alors qu'ils aspirent à une place dans l'équipe première la saison prochaine.

Selon Victor Navarro, journaliste à la radio Cadena COPE, Hansi Flick et son staff technique sont « extrêmement satisfaits » du niveau éblouissant affiché jusqu'à présent par le jeune trio composé d'Alex Gonzalez, Ebrima Toncara et Ibrahim Diarra.

Gonzalez et Diarra évoluent au poste d'ailier et sont âgés de 19 ans, tandis que Toncara, considéré comme la prochaine étoile montante de Catalogne, est un milieu de terrain offensif âgé de 16 ans.

Le Barça dispute un stage en Angleterre, entamé lundi et qui se poursuit jusqu'au 3 août prochain. La liste comprend 17 jeunes joueurs, parmi lesquels l'attaquant de la sélection égyptienne Hamza Abdelkarim (18 ans).

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