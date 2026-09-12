L'équipe d'Al-Taawoun a été contrainte de disputer une mi-temps de son match contre Al-Hilal en Roshn Saudi League en infériorité numérique, sans pour autant avoir subi la moindre expulsion.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Taawoun sur le score de 6-0, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi, sur la pelouse de ce dernier à Bouraïda, dans le cadre de la septième journée de Roshn Saudi League.

Le match a été marqué par un fait étrange, puisque Al-Taawoun a été contraint de disputer la seconde moitié de la deuxième période avec 10 joueurs seulement, après la blessure de l'un de ses joueurs à la 67e minute.

Cet épisode s'est produit à cause du Serbe Zarko Lazetic, l'entraîneur d'Al-Taawoun, qui avait épuisé l'ensemble des cinq changements dont il disposait dès la 58e minute de jeu, alors qu'il était mené sur un score de cinq buts à zéro.

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En raison de cette décision, l'entraîneur serbe n'a pas pu procéder à un nouveau changement lorsque l'un de ses joueurs s'est blessé à la 67e minute, ce qui l'a contraint à disputer le reste du match avec 10 joueurs seulement.

Lazetic a commenté cet épisode, dans des déclarations lors de la conférence de presse d'après-match, rapportées par le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat », en déclarant : « Si j'avais su qu'un joueur allait se blesser, je n'aurais pas épuisé tous les changements aussi tôt. »

Et d'ajouter : « C'est une erreur et je m'en excuse, mais lorsque vous êtes menés au score de manière importante, vous essayez de faire entrer tous les changements pour améliorer la performance. »

Il est à noter que certains rapports antérieurs avaient évoqué la possibilité d'un limogeage de Lazetic de son poste d'entraîneur d'Al-Taawoun, avec la candidature de Saad Al-Shehri, ancien entraîneur d'Al-Ettifaq, pour prendre les rênes à sa place.