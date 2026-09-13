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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Sans club actuellement : l'ancien entraîneur du Barça candidat pour diriger Valence

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E. Valverde
Espagne

Ernesto Valverde, ancien entraîneur du FC Barcelone, s'est imposé comme le candidat favori pour prendre en main l'entraînement de Valence dans la période à venir.

Le site Tribuna a rapporté, en citant la radio Cadena COPE, que Valverde est le candidat favori du directeur sportif de Valence, Braulio Vázquez, pour succéder à Carlos Corberán, limogé en raison de mauvais résultats.

Valence occupe la dernière place du classement de la Liga, avec un seul point, après avoir échoué à décrocher la moindre victoire lors de ses cinq premiers matchs, ce qui a poussé le club à opérer de larges changements.

Le directeur général Ron Gourlay et son équipe de dirigeants ont également été relevés de leurs fonctions, tandis que Vázquez a été nommé nouveau directeur sportif après son départ d'Osasuna.

Vázquez a d'ores et déjà commencé à réfléchir à la première de ses grandes décisions à ce nouveau poste, les rapports indiquant que Valverde est en tête de sa liste pour assumer la responsabilité jusqu'à la fin de la saison.

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Valverde possède une vaste expérience au plus haut niveau, notamment lorsqu'il était à la tête du FC Barcelone, où il a remporté deux titres en Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne.

Le technicien, âgé de 62 ans, a dirigé l'Athletic Bilbao lors de sa dernière expérience, avant de quitter le club basque cet été, et se retrouve actuellement sans club.

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