Sans club actuellement : l'ancien entraîneur du Barça candidat pour diriger Valence

Ernesto Valverde, ancien entraîneur du FC Barcelone, s'est imposé comme le candidat favori pour prendre en main l'entraînement de Valence dans la période à venir.

Le site Tribuna a rapporté, en citant la radio Cadena COPE, que Valverde est le candidat favori du directeur sportif de Valence, Braulio Vázquez, pour succéder à Carlos Corberán, limogé en raison de mauvais résultats.

Valence occupe la dernière place du classement de la Liga, avec un seul point, après avoir échoué à décrocher la moindre victoire lors de ses cinq premiers matchs, ce qui a poussé le club à opérer de larges changements.

Le directeur général Ron Gourlay et son équipe de dirigeants ont également été relevés de leurs fonctions, tandis que Vázquez a été nommé nouveau directeur sportif après son départ d'Osasuna.

Vázquez a d'ores et déjà commencé à réfléchir à la première de ses grandes décisions à ce nouveau poste, les rapports indiquant que Valverde est en tête de sa liste pour assumer la responsabilité jusqu'à la fin de la saison.

Valverde possède une vaste expérience au plus haut niveau, notamment lorsqu'il était à la tête du FC Barcelone, où il a remporté deux titres en Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne.

Le technicien, âgé de 62 ans, a dirigé l'Athletic Bilbao lors de sa dernière expérience, avant de quitter le club basque cet été, et se retrouve actuellement sans club.

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