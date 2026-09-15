Le FC Barcelone a effectivement entamé les démarches en vue de prolonger le contrat du Brésilien Raphinha, afin qu'il poursuive plus longtemps l'aventure au sein de la forteresse catalane, à la lumière de ses performances remarquables sous la houlette de l'entraîneur allemand Hansi Flick.

Le journal catalan « Sport » a rapporté que le directeur sportif Deco a tenu une longue réunion avec le Brésilien Raphinha cet après-midi de mardi dans un restaurant, dans le but de faire progresser le dossier de la prolongation du contrat du joueur, qui court actuellement jusqu'en 2028.

Le journal a ajouté : « Il s'est agi d'une réunion informelle mais importante, qui s'est inscrite dans le cadre d'un dialogue marqué par une parfaite concordance de vues entre toutes les parties, ainsi que par la volonté clairement exprimée du joueur de continuer à porter le maillot blaugrana. »

Néanmoins, cette étape constitue une démarche préliminaire du club au sujet de la prolongation, et rien ne presse pour parvenir à un accord définitif ; en effet, il reste encore près de deux ans au contrat de Raphinha, tandis que son engagement envers le Barça est solide et total.

Le joueur brésilien se sent parfaitement heureux à Barcelone, où il concentre toute son attention sur la réalisation des objectifs de la saison, tout en jouant son rôle de l'un des principaux leaders de l'équipe catalane, selon le journal.

La situation présente aussi un aspect singulier ; en effet, Raphinha ne dispose actuellement d'aucun agent, et gère lui-même les discussions relatives à son avenir. En conséquence, le joueur brésilien prend directement part aux réunions avec le club et connaît parfaitement tous les détails des négociations qui influent sur sa carrière.

Deco et Raphinha entretiennent une relation étroite et de longue date ; avant d'occuper le poste de directeur sportif, le dirigeant portugais était l'agent du joueur brésilien, une relation professionnelle qui a pris fin totalement dès que Deco a pris ses fonctions au FC Barcelone.

Malgré la fin de leur relation professionnelle, ils conservent toujours cette excellente relation personnelle qu'ils ont construite au fil des années.

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Une information obtenue par le journal « Sport » met en évidence l'ampleur de cette proximité ; Tais Belloli, l'épouse de Raphinha, était en effet elle aussi présente à cette réunion informelle, ce qui confirme le caractère amical de la rencontre et la solidité des liens personnels qui unissent toutes les parties.

Les négociations partent d'un socle très positif ; Raphinha fait en effet preuve d'un engagement total envers le Barça et n'a aucune intention de dresser le moindre obstacle à la conclusion d'un accord, car il se sent un joueur central et parfaitement heureux à Barcelone, tandis que son influence au sein du vestiaire ne cesse de croître.

Il existe un autre cas — bien qu'il partage certains aspects — celui de Frenkie de Jong ; le joueur néerlandais a en effet décidé de mettre un terme à sa relation avec son agent Ali Dursun après une période marquée par des difficultés de communication avec le FC Barcelone durant les négociations sur la prolongation de son contrat.

De Jong souhaitait avoir davantage de contrôle sur son avenir et obtenir les informations directement, c'est pourquoi il a par la suite confié le volet juridique de ses affaires à l'avocat Sébastien Ledure, spécialisé en droit du sport.

Raphinha, quant à lui, a choisi d'adopter une approche plus directe à cet égard ; il se charge lui-même de s'asseoir pour négocier et d'écouter les responsables du club, et il participe personnellement à la prise des décisions relatives à son contrat. C'est exactement ce qui s'est produit cet après-midi.

Les conditions de la prolongation doivent encore être finalisées, mais le point de départ est tout à fait idéal ; le Barça souhaite conserver Raphinha, et Raphinha veut rester au Barça. Après être devenu un leader et l'un des joueurs les plus importants de l'équipe, le joueur brésilien fait désormais face à une autre responsabilité personnelle : s'asseoir pour trancher son avenir.

Il est à noter que Raphinha a brillé de manière remarquable en ce début de saison, ayant disputé 6 matches dans les différentes compétitions, inscrit 8 buts, avec 3 passes décisives.

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