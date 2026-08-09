L'Allemand Leroy Sané, ailier du club turc de Galatasaray, a tranché sa position concernant les offres saoudiennes qu'il a reçues durant l'actuelle période de transferts estivale, fermant ainsi la porte à un éventuel transfert vers la Roshn League, malgré l'association de son nom avec Al-Hilal au cours des dernières semaines.

Selon le journal saoudien « Al-Yaum », Sané a reçu des offres de clubs saoudiens durant la dernière période, mais il n'a pas manifesté le désir de tenter une nouvelle expérience au sein du Royaume, préférant poursuivre avec Galatasaray et porter le maillot de l'équipe lors de la nouvelle saison.

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Al-Hilal était l'un des clubs les plus intéressés par les services de l'ailier allemand, son nom ayant été associé au « Zaïm » à plus d'une reprise, dans un contexte de discussions autour de la possibilité pour le club saoudien de conclure un échange avec Galatasaray, incluant le transfert du défenseur d'Al-Hilal Yusuf Akçiçek vers l'équipe turque en contrepartie de l'arrivée de Sané à Riyad.

Mais les derniers développements ont considérablement réduit les chances de finaliser l'opération, dans un contexte où Galatasaray tient à conserver le joueur, à côté de la volonté de Sané lui-même de poursuivre son expérience avec le champion du championnat turc et de ne pas rejoindre la Roshn League durant le mercato actuel.

Des rapports turcs ont révélé qu'Okan Buruk, l'entraîneur de Galatasaray, a tenu plusieurs entretiens individuels avec Sané durant la dernière période afin de discuter de son avenir, lui affirmant à cette occasion l'importance de son maintien avec l'équipe, ce qui a renforcé la position du joueur et l'a poussé à opter pour son maintien.

Sané bénéficie d'une grande confiance de la part du staff technique de Galatasaray, qui le considère comme l'un des éléments importants de ses plans pour la nouvelle saison, notamment grâce à sa grande expérience et à sa capacité à faire la différence dans les grands matches, ce qui a rendu le club plus attaché à ses services.

Sané a rejoint Galatasaray durant l'été 2025 en provenance du Bayern Munich, et il est lié par un contrat avec le club turc jusqu'au 30 juin 2028, après avoir vécu au cours de sa carrière des expériences marquantes avec Manchester City et le Bayern Munich, choisissant finalement de rester en Turquie plutôt que de rejoindre Al-Hilal ou tout autre club saoudien.