L'arbitre assistant vidéo Matt Donohue a payé le prix de son erreur catastrophique à Old Trafford, écarté de l'arbitrage des matches de la prochaine journée de Premier League cette semaine.

Les responsables du comité des arbitres avaient présenté des excuses publiques trois heures seulement après le coup de sifflet final du derby de Manchester, hier dimanche, après que Donohue eut validé à tort le but d'Erling Haaland malgré une position de hors-jeu manifeste d'Enzo Fernández.

Selon le journal britannique The Sun, Donohue et son assistant Blake Antrobus ont été écartés de la liste des désignations arbitrales pour la dernière journée avant la trêve internationale.

Un porte-parole du comité des arbitres professionnels a déclaré : « Matt Donohue et Blake Antrobus n'ont reçu aucune désignation pour les matches de cette semaine après le derby de Manchester de dimanche. »

Le porte-parole a ajouté : « La décision prise par le président du comité des arbitres Howard Webb et l'équipe de direction intervient avec l'annonce des dernières désignations des arbitres des matches, ce qui signifie que l'arbitre assistant vidéo et l'assistant de la technologie vidéo du match Manchester United - Manchester City n'arbitreront aucun match au moins jusqu'à après la trêve internationale. »

Howard Webb a pris contact avec Donohue, ancien enseignant, supporter du club de Tottenham originaire de la région de l'Essex, qui a déménagé à Manchester pour ses études universitaires il y a 10 ans et y réside toujours, et ce quelques minutes après le coup de sifflet final pour lui demander des explications sur son erreur.

Le comité des arbitres professionnels a publié une clarification officielle sur l'incident peu après 21 heures dimanche soir.

Un porte-parole du comité a déclaré : « L'arbitre assistant vidéo n'a pas mesuré l'impact potentiel de sa décision, et il aurait dû recommander une révision de l'action sur l'écran situé sur le terrain. »

Le porte-parole a poursuivi : « Manchester United a été contacté ce soir pour reconnaître ce que nous considérons comme une erreur d'appréciation, et un examen approfondi de l'incident sera mené. »

Bien qu'il ait été admis qu'il s'agissait d'une erreur humaine, Webb a compris la nécessité de prendre une mesure décisive.

Les responsables de la Premier League estiment que la réaction proactive de Webb a contribué à gérer la crise, malgré les attentes selon lesquelles l'examen serait rapide et proposerait des recommandations claires et fermes pour éviter que cela ne se reproduise.

The Sun affirme que la Premier League ne prévoit de présenter aucune objection officielle à Webb et au comité des arbitres, estimant qu'assumer publiquement la responsabilité de l'erreur constituait une étape importante et transparente.

Cette décision signifie que Donohue et Antrobus ne participeront à aucune mission d'arbitrage de matches au moins jusqu'au 11 octobre.



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