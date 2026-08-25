Le Paris Saint-Germain a annoncé, ce mardi, avoir accordé à son attaquant international français Ousmane Dembélé une période de repos jusqu'à la fin de la semaine en cours, ce qui confirme son absence lors du prochain déplacement de l'équipe pour affronter Lille vendredi prochain, en ouverture de la deuxième journée du championnat de France, avant un retour à l'entraînement collectif au début de la semaine prochaine.

Cette décision ferme de la direction du club parisien fait suite au faux pas de la première journée face à Rennes, soldé par un match nul (2-2) après que l'équipe eut été menée de deux buts à zéro. Dembélé, lauréat du Ballon d'or 2025, avait été remplacé à la mi-temps de cette rencontre aux côtés de son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, avant que son exclusion du prochain match ne soit officiellement décidée afin de le ménager.

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Le Paris Saint-Germain a affirmé dans un communiqué officiel publié mardi soir : « En plein accord avec le directeur technique et le directeur sportif, Ousmane Dembélé bénéficiera d'une période de repos durant les prochains jours, avant de reprendre ses entraînements avec le groupe à compter de lundi prochain. »

Cela intervient après la prestation terne livrée par Dembélé lors de la première mi-temps du match face à Rennes, qui l'a conduit à être remplacé par la nouvelle recrue Ferran Torres, lequel a réussi à laisser immédiatement son empreinte après son arrivée en provenance de Barcelone, en inscrivant un doublé pour aider le tenant du titre à éviter la défaite.

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a déclaré dans des propos empreints de colère à l'issue de la rencontre : « Paris n'a rien gagné, absolument rien. Si tu réfléchis à ce que tu as gagné, tu ne gagneras rien. Le plus important pour moi, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'autosatisfaction ; tu dois prouver chaque jour, à chaque séance d'entraînement, à chaque match, que tu es prêt. Sinon, il est facile de céder à l'orgueil à cause des succès passés. Nous cherchons toujours à gagner, et pour cela il faut sortir de sa zone de confort. Est-ce que c'est clair ? »