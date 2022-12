Samuel Eto'o publie ses excuses après son coup de sang

Président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto'o,en avec un Youtubeur Algérien.

Ce YouTuber algérien n'est autre que Sadouni SM, que l'on voit sur des images d'une télévision américaine en train de poser des questions à Eto'o.

Et l'ancien joueur du Barça a vu rouge après avoir rencontré ce Youtubeur. Certaines rumeurs affirment que ce ressortissant algérien a demandé à Eto'o combien ça lui coûtait d'acheter des arbitres... En référence à l’arbitre Bakary Gassama du match de barrage entre le Cameroun et l'Algérie qui avait fait polémique.

Depuis, Eto'o s'est excusé, non sans envoyer une petite pointe aux supporters des Fennecs : "Je m'engage à continuer à résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters algériens (...) Je suis la cible d'insultes et d'allégations de tricherie sans aucun fondement", lit-on ainsi sur le communiqué du boss de la Fécafoot.