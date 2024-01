Samuel Eto'o, les accusations graves

The Athletic rapporte qu'Eto'o fait face à une longue liste d'accusations portées contre lui dans un dossier qui a été envoyé à la FIFA.

L'actuel président de la Fédération camerounaise de football aurait été impliqué dans des affaires de matches truqués, de diffusion de fausses informations, de menaces, d'incitation à la violence et d'"abus de pouvoir". L'ancien vice-président de la Fecafoot, Henry Njalla Quan Junior, a transmis le dossier à la FIFA et il fait également l'objet d'une enquête de la part de la CAF. La fédération africaine de football a déjà confirmé que des enquêtes étaient en cours sur les allégations de "conduite inappropriée" à l'encontre d'Eto'o. La FIFA a déjà été invitée à démettre l'ancienne star du FC Barcelone de ses fonctions à la suite d'une série d'incidents.

Eto'o en grave danger

Njalla Quan Junior prétend qu'un match entre son académie et le Kumba City FC a été truqué par Eto'o, décrivant l'incident comme "le plus scandaleux... de l'histoire de l'humanité". Le sachem camerounais est également accusé d'avoir fait en sorte qu'une équipe appartenant à un "proche associé", Valentine Nkwain, soit promue. Victoria United a effectivement été promu après avoir remporté 11 de ses 17 derniers matches de la saison, malgré quatre défaites sur les sept premiers.

The Athletic ajoute que les relations entre Njalla Quan Junior et Eto'o se sont ensuite détériorées, ce qui a conduit l'ex-attaquant à payer l'envoi d'un message de menace. On pouvait y lire : "Je suis un mafieux de cette révolution et dans cette mafia spécifique, nous ne trahissons pas nos dirigeants. J'ai protégé les intérêts de notre mission jusqu'à présent. Cependant, si vous vous moquez de moi, soyez prêts à porter le poids des circonstances".

Pour rappel, Samuel Eto'o a été filmé en train de donner un coup de genou brutal au visage d'un homme après la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Camerounais était un habitué des matchs au Moyen-Orient, mais il a été pris dans une bagarre après le match, un incident qui a été signalé à la police.