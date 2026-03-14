Sampdoria-Venise, les notes de CM : Martinelli vigilant, Brunori passe inaperçu. Bon début pour Lombardo

SAMPDORIA

Martinelli 7 : immédiatement réactif sur la frappe de Doumbia. Quelques minutes plus tard, il ne sort pas sur un centre qui arrive sur la tête de Hainaut, complètement démarqué, mais il se jette rapidement au sol et repousse le coup de tête du défenseur adverse. En sortie de but dans le temps additionnel, il laisse le ballon sur le pied d'Adorante, qui heurte toutefois le corps du gardien et ne parvient pas à marquer. En deuxième mi-temps, il repousse une frappe de Busio. À la 70e minute, il réalise un miracle face à Doumbia.

Palma 6,5 : nette amélioration pendant plus d’une heure de jeu. À la 70e, il intercepte Sagrado d’un tacle glissé, contrant le milieu de terrain adverse qui, sans cela, aurait poussé le ballon au fond des filets à bout portant.

Hadzikadunic 6 : de retour, Lombardo l'aligne au centre de la défense pour remplacer Abildgaard. Il tient une mi-temps, puis est remplacé à la pause : reste à savoir s'il s'agissait d'un choix tactique ou d'une rechute.

(à partir de la 1ère minute de la deuxième mi-temps, Ferrari 6 : il entre bien, avec conviction. Il prend même quelques risques et aide à défendre le bastion)

Viti 6 : de nombreuses interventions de qualité, son expérience se fait sentir, surtout dans un match aussi complexe.

Di Pardo 5,5 : en concurrence avec Depaoli, il a affaire à des adversaires coriaces sur son côté et se concentre principalement sur la défense, même s’il montre quelques hésitations.

Esposito 6 : à la veille du match, il était en concurrence avec Ricci pour le maillot, Lombardo le choisit et le nomme même capitaine. Au milieu, le match est rude, il fait ce qu’il doit faire.

Conti 6,5 : il s'est beaucoup dépensé, dans un match difficile et physique sur un terrain lourd. À partir de la 70e minute, il commence à montrer des signes de fatigue et commet une faute dangereuse à l'entrée de la surface, justement parce qu'il est en retard. Lombardo s'en rend compte et le remplace.

(à partir de la 35e min. de la 2e mi-temps : Ricci s.v.)

Cicconi 6 : sur le côté gauche, Venise perce moins, il tente même quelques incursions.

Begic 6,5 : parmi les Blucerchiati, c'est lui qui fait preuve de plus d'inspiration et de rapidité. À la 36e, il récupère un beau ballon, sprinte vers le but et tente un tir enroulé qui passe tout près. En deuxième mi-temps, il reçoit un bon ballon sur le pied droit, mais son tir est contré par un défenseur adverse.

(à partir de la 40e minute de la deuxième mi-temps, Pafundi s.v.)

Cherubini 6 : il démarre mal, mais en deuxième mi-temps, il semble prendre plus de courage et de détermination, et contrarie de nombreuses contre-attaques des visiteurs.

Brunori 5 : match compliqué, les défenseurs centraux de Venise le dominent physiquement. Il court beaucoup, ne ménage pas ses efforts et tente quelques bons échanges avec Begic, mais a du mal à conserver le ballon.

(à partir de la 40e minute de la deuxième mi-temps, Soleri s.v.)

Entraîneur Lombardo 6,5 : premier match sur le banc pour l’entraîneur par intérim, appelé à affronter une série de trois matchs particulièrement compliqués. Le technicien de la Sampdoria conserve la structure mise en place par ses prédécesseurs, mais doit composer avec une vague de blessures qui ne semble pas vouloir s’arrêter. Il parvient à contenir la puissante équipe de Venise en alignant une équipe organisée, attentive et volontaire.

VENISE

Stankovic 6

Hainaut 6

Schingtienne 6

Svoboda 6,5

Sagrado 6

Dagasso 6

(à partir de la 18e minute de la deuxième mi-temps : Casas 6)

Doumbia 6,5

Busio 6,5

Franjic 6

Kike Perez 5,5

Adorante 5,5

(à partir de la 18e minute de la deuxième mi-temps : Lauberbach 5,5)

Entraîneur Stroppa 6