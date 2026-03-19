Sampdoria, Lombardo : « On s'est pris une raclée, que ceux qui veulent abandonner lèvent la main »

La défaite essuyée hier soir à Carrare a évidemment particulièrement ébranlé tant les supporters de la Sampdoria que l'entraîneur du club, Attilio Lombardo. Dès les quinze premières minutes, on voyait bien que le coach n'appréciait pas l'attitude de l'équipe, à tel point qu'il a fait entrer deux joueurs en échauffement dès la première mi-temps : « J'ai fait sortir Pierini et Giordano du banc pour qu'ils s'échauffent à la 15e minute afin d'envoyer un signal, mais c'est surtout la première demi-heure qui m'a mis en difficulté et m'a fait envisager une autre stratégie. »





Popeye analyse ainsi le match : « Nous sommes bons pendant la semaine, mais dès qu’il y a des adversaires, cela s’estompe. Les buts encaissés sont absurdes. Ensuite, je regrette l’occasion manquée par Pafundi, car elle aurait pu nous permettre d’égaliser. Et je regrette qu’Esposito nous ait laissés à 10. Mais je pense que c’était une erreur de l’arbitre. À partir de là, ils ont relâché la pression et ont créé des occasions en terrain ouvert. »

Concernant le choix d’aligner Soleri dès le coup d’envoi, Lombardo s’explique ainsi dans Il Secolo XIX : « Connaissant leurs qualités en défense, il pouvait nous faire monter, et Begic et Cherubini, une fois qu’il avait le ballon, pouvaient créer des occasions. Et puis je pensais à une présence supplémentaire sur les coups de pied arrêtés. »





Pour conclure, Lombardo adresse un message clair à son équipe : « Ceux qui étaient là le savent, l'ambiance est tendue ici. Félicitations à nos adversaires, mais je ne peux pas en dire autant de mes joueurs : le dévouement ne suffit pas. Si quelqu'un veut lever la main, qu'il le fasse maintenant : il n'y a pas de temps à perdre. Les autres n'attendent pas et je ne crois pas aux cadeaux venus d'en haut. Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités : quand on n'atteint pas les objectifs en match, c'est moi le premier à avoir failli, puis eux. J'ai abordé ce match comme une finale, nous devons avoir l'humilité de toujours essayer. On s'est pris des raclées », conclut-il.







