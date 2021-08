Sampaoli ravi de l'ambiance au Vélodrome

L'entraîneur marseillais était heureux du soutien de ses supporters lors du match amical remporté contre Villarreal, samedi soir (2-1).

Les supporters faisaient leur grand retour samedi soir au Vélodrome pour le dernier match de préparation de l'Olympique de Marseille, opposé pour l'occasion aux Espagnols de Villarreal pour leur tout dernier match amical de l'été.

Un doublé de Dimitri Payet, une nouvelle fois très bon, a permis aux Olympiens de dominer les récents vainqueurs de la Ligue Europa (2-1), terminant ainsi leur préparation invaincus en sept rencontres (cinq victoires pour deux nuls contre Braga et Benfica). Une bonne nouvelle à une semaine de la reprise de la Ligue 1.

Au-delà du terrain, le spectacle était également en tribunes dans la cité phocéenne. De retour avec de longs mois de huis-clos imposés par la pandémie de Covid-19, les 30.000 supporters présents ont mis une magnifique ambiance dans un stade habitué aux chaudes soirées. De quoi ravir Jorge Sampaoli, arrivé au cours de l'hiver et qui avait hâte de connaître ça.

"Oui, c’était quelque chose très fort pour moi. Au bord de la pelouse, avec toute cette euphorie dans les tribunes et ce public qui voulait vraiment aider l’équipe, je suis heureux de pouvoir participer à ça", a savouré l'Argentin après le coup de sifflet final en conférence de presse.

L'article continue ci-dessous

"Avec le contexte actuel de la pandémie, j’espère vraiment que le prochain match (face à Bordeaux lors de la 2e journée de Ligue 1) pourra se jouer dans un Vélodrome plein. Cette énergie nous aide à avancer. Nous jouons pour ça en réalité, on a besoin de cette liesse populaire."

Cinquièmes du championnat la saison dernière, les Marseillais entameront leur nouvelle campagne de Ligue 1 dimanche prochain sur la pelouse de Montpellier, en clôture de la première journée.

Après un mercato particulièrement fourni avec les arrivées de Gerson, Luan Peres, Konrad de la Fuente, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi ou encore Cengiz Under, l'objectif est clair : faire mieux dès cette année. Et pourquoi pas retrouver la Ligue des champions, pour effacer, au moins un peu, la campagne ratée de la saison dernière. Que Dimitri Payet et ses coéquipiers se rassurent : ils pourront pour cela compter sur le soutien infaillible de leurs supporters.