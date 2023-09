Samir Nasri ne croit plus à un retour de Pogba

Paul Pogba est sous le feu des critiques depuis sa suspension provisoire pour dopage. Samir Nasri est perplexe quant à son retour.

Grand artisan du second sacre mondial de la France en 2018, Paul Pogba est plus que jamais dans l'impasse. Le natif de Paris est suspendu à titre conservatoire pour dopage il y a presque une semaine par l'Agence italienne anti-dopage. Cette institution reproche au milieu de terrain français d'avoir consommé la testostérone, une substance prohibée. Son retour sur la pelouse est plus que jamais improbable selon Samir Nasri.

Pogb a m al b arré

Lundi 11 septembre 2023, tel un coup de tonnerre. L'Agence italienne anti-dopage a rendu public les résultats du contrôle effectué sur Pogba le 20 août dernier à l'issue d'une rencontre de Série A contre le Torino. Les résultats indiquent la positivité de la Pioche à la testostérone,une substance interdite aux sportifs même en cas de prescription médicale.

Conséquence immédiate, le joueur a été sanctionné à titre conservatoire en attendant son procès. Le joueur risque une peine de 2 à 4 ans. Si la sanction est actée, cela mettra fin sans doute à sa carrière au haut niveau. C'est ce que pense Samir Nasri.

L'article continue ci-dessous

Nasri incrimine Pogba

Nasri sur Pogba ( Canal + Sport « Moi, j’étais malade et j’avais un certificat du docteur. C’est lui qui me l’a prescrit. Moi, c’est le dosage qui était au-dessus et non la nature du produit, qui étaient que des vitamines. » a déclaré Nasri dans l’émission Canal Football Club.

« Moi j’ai eu 0 contrôle, c’est moi qui ai fourni les analyses. L’UEFA ne m’a sanctionné que de 3 mois. Et après c’est la WADA qui m’a sanctionné plus lourdement. Ils m’ont mis un an finalement.

Je comprends que le footballeur ne soit pas au courant de tous les produits, mais les médecins, eux, sont au courant ou alors son médecin est complètement à côté de la plaque.

A-t-il fauté ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu’il pensait et ce qu’il a demandé au docteur. Je pense qu’il ne prendra pas quatre ans. » a laissé entendre l’ancien coéquipier de la Pioche qui « pense que le très très haut niveau, ça sera fini par lui. S’il est suspendu un an, il ne pourra même pas s'entraîner dans les installations du club pendant plusieurs mois. Moi, pendant 10 mois, je n’ai absolument rien fait. »