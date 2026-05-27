Sam van Royen propose une option inattendue pour succéder à Ronald Koeman

Ronald Koeman pourrait quitter son poste de sélectionneur des Pays-Bas après la Coupe du monde. Sur Ziggo Sport, le journaliste Sam van Royen avance un nom inattendu pour le remplacer : Oliver Glasner.

Avant la finale de Ligue Europa Conférence entre Crystal Palace et Rayo Vallecano, il a mis en avant le nom d’Oliver Glasner. L’entraîneur autrichien, qui quittera le club anglais après lui avoir offert la FA Cup et le Community Shield, pourrait ainsi rebondir sur le banc des Oranje.

« On sait que Koeman s’en va. On sait que Glasner s’en va. Peut-être qu’il y a une opportunité entre les Oranje et Glasner. Qui sait ? Je lance juste une idée, je la mets sur la table. Des choses farfelues. Tu me regardes comme si j’étais fou », confie Van Royen à l’analyste Alex Pastoor, qui ne trouve pas du tout cette idée farfelue.

« Je trouve ce genre d’options toujours très intéressantes », déclare l’entraîneur sans club. « Car Glasner est par excellence un entraîneur qui ne recherche pas le football idéal, mais le plus efficace. »

« Il analyse d’abord son effectif et se demande s’il peut rivaliser avec les cadors de Premier League uniquement grâce à la possession. Si la réponse est non, il compense en excellant dans dix autres domaines du jeu », explique Pastoor, impressionné par la méthode de travail de Glasner, qui s’apprête à quitter Palace.

Pastoor suit Glasner depuis longtemps et connaît toutes ses réalisations. « Il a également réussi cela à l’Eintracht Francfort, au VfL Wolfsburg et au LASK Linz. » En 2022, l’entraîneur de Palace a remporté l’Europa League avec Francfort, en battant les Rangers aux tirs au but.

L’incertitude plane encore sur l’avenir de Koeman après la Coupe du monde, et la KNVB n’a pas encore identifié de successeur au sélectionneur, dont le contrat à Zeist expire le 31 juillet.