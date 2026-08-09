Sam Lammers connaît un début de saison extrêmement décevant au FC Twente. L’attaquant est désormais derrière Wout Weghorst et Lucas Vennegoor of Hesselink dans la hiérarchie, au grand dam de Lammers lui-même.

« Sam n’en est pas content non plus », avait déjà confié l’entraîneur John van den Brom plus tôt cette semaine à ESPN. « C’est simplement une question de communication, de s’asseoir et d’en parler, et dans ce cas, on comprend que les joueurs n’aiment pas ça. J’ai moi aussi suffisamment joué et j’ai assez souvent vécu ce genre de situation, je sais que ce n’est pas agréable. »

Après la défaite de Twente face à Heerenveen (1-0), Lammers a lui aussi réagi à cette situation décevante. « Pour vous, c’est un peu devenu un sujet après cette interview, mais pour moi, ça durait déjà depuis plus longtemps. C’est une période frustrante, ça me semble clair. »

« On communiquait déjà moins avec moi. Ce n’est que la semaine dernière que j’ai eu pour la première fois une vraie discussion. On m’a clairement expliqué quel était l’ordre établi. C’est aussi arrivé dans les médias, parce que l’entraîneur l’a rendu public. Pour moi, c’est un début de saison hallucinant. C’est une situation de merde », a-t-il lâché.

« J’ai indiqué que j’avais du mal à le comprendre, mais j’ai aussi tout de suite dit que je continuerais à tout donner chaque jour, à chaque match », rebondit très vite Lammers. « J’essaie d’en tirer le meilleur, je n’ai rien à me reprocher. C’est un choix du club, je dois faire avec. Ce qui va se passer ? On verra bien. S’il le faut, je répondrai présent. »

Van den Brom a ensuite donné davantage d’explications. « Nous essayons d’apporter de la clarté au sein du groupe, afin de donner des perspectives aux joueurs. Tant que Sam est avec nous, nous l’utiliserons. C’est tout simplement un bon attaquant. Nous avons trois bons attaquants, nous avons établi une hiérarchie, rien de plus. »

« Non, il n’a pas demandé à partir », a indiqué à ce sujet le directeur technique Erik ten Hag. « Nous avons bien parlé et nous lui avons très clairement expliqué quelle est sa position à l’heure actuelle. John (van den Brom, NDLR) le lui a communiqué. Mais cela peut aussi changer très vite. Non, donc il n’a pas encore fait savoir qu’il voulait partir. »