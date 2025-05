Saliba au Real Madrid, la vérité éclate

Atlético Madrid vs Real Sociedad

Le défenseur d'Arsenal, William Saliba, est certainement l'un des meilleurs actuellement dans son domaine

Il n'est pas surprenant que le club le plus prestigieux du football ait pris note des services qu'il peut offrir. Alors que le Real Madrid cherche à remodeler sa défense, Saliba serait le premier choix du Real Madrid dans un monde idéal.

« Le Jude Bellingham des défenseurs », c'est la ligne qui a émergé des entrailles du Santiago Bernabéu, apparemment issue de l'équipe de recrutement du Real Madrid. Saliba, 24 ans, est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération et pourrait diriger la défense pendant des années.

Fabrizio Romano a révélé à Caught Offside que les Merengues sont prêts à miser gros pour Saliba, confirmant ainsi leur intérêt pour lui. Il précise toutefois qu'un accord cet été serait « compliqué », et qu'un départ est beaucoup plus probable l'été prochain.

Bien qu'il se soit dit heureux à l'Emirates, si Saliba ne signe pas de nouveau contrat, il ne lui restera plus qu'un an de contrat. Romano explique que le Real Madrid serait en bien meilleure position si tel était le cas l'été prochain, mais la balle « reste dans le camp d'Arsenal ».

Des articles en France ont récemment cité le Real Madrid comme le seul club pour lequel Saliba quitterait Arsenal, mais des nouvelles plus positives concernant Arsenal sont parvenues de l'autre côté de la Manche, relayées par L'Équipe et Diario AS. Le quotidien affirme que le directeur sportif Andrea Berta a ouvert des négociations en vue d'un nouveau contrat avec Saliba. Le Real Madrid tente de convaincre Saliba de le rejoindre depuis plusieurs semaines, mais Berta a lancé la contre-offensive la semaine dernière en entamant des discussions avec le défenseur central français.

Si le Real Madrid ne parvient pas à conclure un accord avec Saliba, ou estime ne pas pouvoir le faire à l'avenir, il semble qu'il se tournera vers Dean Huijsen.