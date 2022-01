La Salernitana renonce à Diego Costa : pas de duo magique avec Ribéry

Ces dernières heures, la rumeur bruissait du côté de Salerne : le club italien, en grande difficulté sportive puisqu'il est vingtième et dernier de Serie A, allait frapper un grand coup sur le marché des transferts avec l'arrivée de Diego Costa, qui viendrait ainsi renforcer le secteur offensif et, de surcroît, former un duo avec Franck Ribéry, la star des granata.

Mais le directeur sportif du club, Walter Sabatini, vient de doucher les espoirs des supporters. Sabatini a de gros doutes sur la condition physique de l'attaquant qui a joué pour le Brésil puis l'Espagne au niveau international comme le rapporte GOAL Italia.

Agé de 33 ans, Diego Costa vient de résilier son contrat avec l'Atlético Mineiro après avoir réalisé le doublé Coupe-Championnat du Brésil. Il a joué 19 matches toutes compétitions confondues en 2021 (dont 15 rencontres en championnat du Brésil) et a marqué 5 buts (4 en championnat).

S'il n'est plus le joueur aussi performant qu'autrefois, lors qu'il évoluait à Chelsea et à l'Atlético de Madrid, Diego Costa peut toujours rendre de précieux service. Mais Sabatini pense qu'il n'aura pas la motivation nécessaire de se battre pour jouer le maintien avec la Salernitana.

Il faut également avoir à l'esprit que la Salernitana est en proie à des difficultés financières et n'avait sans doute pas les moyens de satisfaire les exigences financières de Diego Costa.

Sabatini cherche déjà d'autres solutions sur le plan offensif et Sky Italia a fait part d'un intérêt de la Salernitana pour obtenir le prêt de Kaio Jorge, qui évolue à la Juventus.