Salernitana - Juventus : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Salernitana - Juventus : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Après la sanction de la Fédération Italienne de Football, la Juventus est dos au mur. Les Bianconeri n'ont plus le moindre temps et surtout le moindre point à perdre. Depuis cette annonce choc, la Juventus n'a pas gagné le moindre match en Serie A, parvenant à accrocher un beau match nul contre l'Atalanta avant de chuter à domicile, à la surprise générale, face à Monza.

La Juve doit sortir la tête de l'eau

La Juventus a retrouvé de la confiance en Coupe face à la Lazio ainsi que des forces vives avec les retours de Chiesa et Vlahovic. Désormais, les Bianconeri, douzième de Serie A, veulent confirmer leur regain de forme en championnat. Déjà pour essayer de recoller avec le wagon de tête et tenter d'arracher une qualification pour une compétition européenne la saison prochaine, mais aussi pour se donner de l'air et peut-être même anticiper une nouvelle sanction qui plane sur la Juventus.

En face, la Salernitana, seizième de Serie A, vient de signer sa première victoire en championnat depuis le mois d'octobre face à Lecce le week-end dernier et veut enchaîner en signant une sixième victoire cette saison en Serie A qui leur donnerait dix points d'avance sur la zone rouge.

Horaire et lieu du match Salernitana - Juventus

Ville : Salerne

Salerne Stade : Stadio Arechi

Stadio Arechi Heure : 20:45 UTC+1 (heure française) / 19:45 GMT / 20:45 UTC+1 (BST) / 14:45 EST / 11:45 PST

Sur quelle chaîne TV voir Salernitana - Juventus ?

Salernitana-Juventus

Serie A

Lundi 6 février

20h45 sur beIN Sports 1

Stream : beIN Connect, My Canal

Prise d'antenne : 20h45 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme My Canal pour les détenteurs du pack sport ou sur beIN Connect pour les abonnés beIN.

Série actuelle de la Salernitana et de la Juventus

Salernitana : DNDDV



Juventus : DVNDV

Les blessés et absents de la Salernitana et de la Juventus :

Quatre absents du côté du 16ème de Serie A. Fazio, Gyomber, Maggiore et Mazzocchi sont indisponibles en raison d'une blessure.

Du côté de la Juventus, Pogba, Milik, Ihattaren et Peeters sont toujours blessés. Bonucci et Kaio Jorge sont incertains pour cette rencontre.

Les équipes probables

XI de départ de la Salernitana : Ochoa – Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric – Coulibaly, Bohinen, Vilhena – Candreva, Piatek, Dia.

XI de départ de la Juventus : Szczesny – Danilo, Bremer, Alex Sandro - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Chiesa, Vlahovic.