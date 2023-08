Salaire, prix, durée du contrat, tout savoir sur le transfert d'Ousmane Dembélé au PSG

L'attaquant du FC Barcelone Ousmane Dembele aurait accepté de rejoindre le Paris Saint Germain. On vous dit tout sur les chiffres du transfert.

L'attaquant du FC Barcelone Ousmane Dembele aurait accepté de rejoindre le Paris Saint Germain, selon Fabrizio Romano. Dembele, qui a rejoint le FC Barcelone en 2017, est dans le collimateur du PSG depuis un certain temps déjà.

Il est considéré comme le remplaçant de Kylian Mbappé, qui est très proche de quitter le PSG. Bien que le transfert de Dembele n'ait pas encore été confirmé, un accord verbal aurait été conclu entre les deux parties.

Ousmane Dembele a rejoint le FC Barcelone en 2017 en provenance du Borussia Dortmund pour une énorme indemnité de transfert d'environ 115 millions de dollars. Dembele a été amené à remplacer Neymar Jr, qui avait quitté Barcelone cette saison-là pour le PSG. Cependant, l'ailier de 26 ans a connu des débuts mitigés au sein du club espagnol. À ce jour, Dembele a marqué 46 buts en 204 apparitions avec le FC Barcelone.

La star française a passé le plus clair de son temps sur la touche en raison de ses fréquentes blessures. Bien que le contrat de Dembele avec le FC Barcelone court jusqu'en 2024, le PSG serait prêt à payer sa clause libératoire. Le contrat de Dembele contient une condition qui stipule qu'après le 31 juillet 2023, la clause libératoire de Dembele, d'un montant de 50 millions d'euros, passera à 100 millions.

Bien que le PSG n'ait pas réussi à signer Dembele avant le 31 juillet, Fabrizio Romano rapporte que les deux parties ont activé une clause privée. En vertu de cette clause privée, le PSG paiera la clause libératoire applicable avant le 31 juillet. Par ailleurs, il a été rapporté qu'Ousmane Dembele et le PSG se sont mis d'accord sur un contrat de cinq ans.

Les revenus d'Ousmane Dembele au FC Barcelone

À son arrivée au FC Barcelone, Ousmane Dembele était l'un des joueurs les mieux payés de l'équipe. L'ancien joueur de Dortmund était payé environ 241 513 dollars par semaine.

En outre, bien qu'il n'ait que 22 ans à l'époque, son salaire était inférieur à celui de Lionel Messi, Luis Suarez et Philippe Coutinho. Le Français a signé un nouveau contrat en 2022 pour un salaire hebdomadaire estimé à 250000 euros.

Bien que le salaire de Dembele au PSG ne soit pas encore connu, on s'attend à ce qu'il connaisse une augmentation substantielle. Selon le journal français L'Equipe, Dembele gagnerait plus de 20 millions d'euros par an. Il deviendra ainsi l'un des plus gros salaires du PSG, le club cherchant à se débarrasser de Mbappé dans les prochains jours.