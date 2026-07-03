Salah mène les Pharaons… La composition officielle pour le choc entre l’Égypte et l’Australie

Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a dévoilé le onze qui affrontera l’Australie ce vendredi au stade de Dallas, en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Pour sa quatrième participation à la Coupe du monde, l’Égypte a franchi pour la première fois de son histoire le premier tour, terminant deuxième du groupe 7 avec 5 points : un nul contre la Belgique (1-1), une victoire historique face à la Nouvelle-Zélande (3-1) et un nouveau partage des points avec l’Iran (1-1).

De son côté, l’Australie, présente pour la septième fois en Coupe du monde, a terminé deuxième du groupe 4 avec 4 points : une victoire 2-0 contre la Turquie, une défaite 0-2 face aux États-Unis, puis un nul 0-0 avec le Paraguay.

Les Australiens visent à égaler leur meilleur parcours en Coupe du monde, ayant déjà atteint les huitièmes de finale en 2006 et 2022.

Dans le onze égyptien, Karim Hafez remplace Fathouh, blessé, à gauche de la défense, tandis que Hamdi Fathi supplée le suspendu Mohanad Lasheen au milieu. Autre bonne nouvelle : la star Mohamed Salah, touchée lors du dernier match contre l’Iran, est bien présente.

Voici la composition de l’équipe d’Égypte :

Gardien : Mostafa Shobeir

Défense : Mohamed Hani, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez

Milieu de terrain : Imam Ashour, Mostafa Zizo, Hamdi Fathi, Marwan Attia

Attaque : Mohamed Salah, Omar Marmoush

De son côté, Tony Popović, le sélectionneur australien, a également dévoilé son onze :

Gardien : Patrick Beach

Défense : Alessandro Circati - Jordan Bos - Aziz Behić - Harry Souttar - Lucas Herrington

Milieu de terrain : Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Jackson Irvine

Attaque : Nestor Iranconda – Christian Volpato