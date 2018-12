Salah, Icardi et les joueurs venus au soutien de Koulibaly

Ce mercredi, plusieurs footballeurs ont fait part de le soutien à Kalidou Koulibaly, suite aux insultes dont a été victime le Sénégalais.

Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples, a passé un très mauvais Boxing Day. Lors du match de son équipe contre l'Inter Milan, l'arrière sénégalais a non seulement connu une expulsion, mais aussi un traitement des plus condamnables de la part des (pseudo) supporters locaux. À de nombreuses reprises durant cette partie, il a entendu des cris de singe à son endroit.

Depuis mercredi, de nombreuses voix se sont elevées pour condamner ces bêtises humaines. Et d'autres se sont exprimées pour faire part de leur support envers la victime. C'est le cas notamment de ses nombreux collègues footballeurs. Ci-dessous, retrouvez les publications recensées sur la toile et qui ont pour but de réconforter le Sénégalais en cette période difficile, et militer aussi pour un monde meilleur et plus civique.

Sono deluso da quello che è successo ieri a San Siro. Diciamo basta al razzismo e la discriminazione. 🤜🏻🤛🏿 #MI9

I am disappointed with what happened yesterday at San Siro. Let's say… https://t.co/vu1NuGAX7s — MauroIcardi (@MauroIcardi) 27 décembre 2018

Fa male ascoltare versi razzisti rivolti a un fratm. Tutto il resto è secondario. Resta soltanto tanta amarezza comunque #forzanapolisempre

Cela fais mal d’entendre des chants racistes envers mon frère, le reste n’est que secondaire

Il ne reste seulement que de la tristesse pic.twitter.com/wm83mFW3eg — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) 26 décembre 2018

Peace and love 🙌🙌🏻🙌🏼🙌🏽🙌🏾🙌🏿

Proud of our colors. Stay strong @kkoulibaly26 💪🏿❤️ #NoToRacism pic.twitter.com/YfVR6uM4Mm — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) 27 décembre 2018

You’re one of the most beautiful people I know, please never change. Don’t react to this b*llshit. Let’s stand together! #notoracism pic.twitter.com/8L13U5g9wV — Dries Mertens (@dries_mertens14) 27 décembre 2018

O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted.

49:13@Inter — Demba Ba (@dembabafoot) 27 décembre 2018